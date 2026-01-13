SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 14-15 Ocak'ta yapılacak mücadelelerin hakemlerini duyurdu.
Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

HAKEMLER AÇIKLANDI!

Türkiye Kupası nda hakemler açıklandı 1

Bugün
Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

14 Ocak Çarşamba
Aliağa - Samsunspor: Melih Aldemir
Antalyaspor - Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
İstanbulspor - Trabzonspor: Burak Demirkıran
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Turgut Doman

15 Ocak Perşembe
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin
Eyüpspor - Iğdır FK: Fatih Tokail
Bodrum FK - Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra TaşkınsoyKaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti!Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti!
Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fethiyespor maçı öncesi Okan Buruk'tan sürpriz karar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem türkiye kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.