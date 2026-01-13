Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 14-15 Ocak'ta yapılacak mücadelelerin hakemlerini duyurdu.
Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:
Bugün
Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş
14 Ocak Çarşamba
Aliağa - Samsunspor: Melih Aldemir
Antalyaspor - Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
İstanbulspor - Trabzonspor: Burak Demirkıran
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Turgut Doman
15 Ocak Perşembe
Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin
Eyüpspor - Iğdır FK: Fatih Tokail
Bodrum FK - Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
