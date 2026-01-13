Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 14-15 Ocak'ta yapılacak mücadelelerin hakemlerini duyurdu.

Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

HAKEMLER AÇIKLANDI!

Bugün

Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan

Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

14 Ocak Çarşamba

Aliağa - Samsunspor: Melih Aldemir

Antalyaspor - Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor - Trabzonspor: Burak Demirkıran

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Turgut Doman

15 Ocak Perşembe

Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin

Eyüpspor - Iğdır FK: Fatih Tokail

Bodrum FK - Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy