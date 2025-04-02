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  4. Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! Bu maçta yok yok... 3 kırmızı kart 5 gol! Trabzonspor Bodrum FK'yı uzatmalarda devirdi adını yarı finale yazdırdı

Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! Bu maçta yok yok... 3 kırmızı kart 5 gol! Trabzonspor Bodrum FK'yı uzatmalarda devirdi adını yarı finale yazdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 20:27
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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Oldukça ilginç bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Trabzonspor maçı 9, Bodrum FK ise 10 kişi tamamlarken kazanan ev sahibi ekip oldu ve adını yarı finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç! Bu maçta yok yok... 3 kırmızı kart 5 gol! Trabzonspor Bodrum FK'yı uzatmalarda devirdi adını yarı finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek final mücadelesi ilk maçında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 beraberlikle tamamlanırken bordo-mavililer rakibini uzatmalarda bulduğu golle mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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3' Batista Mendy'nin orta sahadan sağ kanada attığı uzun pas sonucunda toplu buluşan Zubkov, yerden içeriye çıkarttı ve Edin Visca kaleye vurdu. Visca'nın şutunun ardından seken topu alan Simon Banza fileleri havalandırmayı başardı.

9 DAKİKA SONRA YANIT

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14' Fredy'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Taulant Seferi, ceza sahasının sağ çaprazından yakın köşeye mükemmel bir şut vurarak golü atmayı başardı ve skora denge getirdi.

BİR GOL DAHA

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20' Mustafa Eskihellaç'tan topu kapan Gökdeniz Karadeniz, Taulan Seferi'ye pasını verdi. Ceza sahasında topla buluşan Seferi içeriye çevirdi. Okita'yı geçen pas, Enis Bardhi'ye geldi. Makedon futbolcu bu pozisyonu iyi değerlendirdi ve golü buldu.

22 DAKİKADA 4 GOL

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Sipay Bodrum FK'nin 2. golü sonrasında atağa çıkan Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun uzun pası sonucunda ceza sahasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, fileleri havalandırdı. Skora bir kez daha denge geldi.

UZATMALARDA MÜTHİŞ GOL

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98' Bordo mavililerde Oleksandr Zubkov, uzaklardan deneyerek müthiş bir gole imza attı ve skoru 3-2'ye getirdi.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

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79' Sipay Bodrum FK'de Fredy, Zubkov'a yaptığı mücadelesi sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

89' Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, Enis Bardhi'ye yaptığı müdahele ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

108' Trabzonspor'da Mendy, yaptığı müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, bordo-mavililer karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

YARI FİNALDEKİ RAKİP...

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A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, yarı final mücadelesinde Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika türkiye kupası Bodrum FK
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