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  4. Türkiye Kupası'nda tarih yazıldı! Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 mağlup etti

Türkiye Kupası'nda tarih yazıldı! Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.12.2024 21:05
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşı karşıya geldi. Konya ekibi rakibini 9-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda tarih yazıldı! Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

EN GOLLÜ İKİNCİ MAÇ

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Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.

Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Anahtar Kelimeler:
Konyaspor türkiye kupası
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