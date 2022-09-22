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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 22 Eylül 2022 Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmaya saatler kaldı. Geri sayım devam ederken birçok kişi 'Türkiye Lüksemburg maçı canlı izle' konu başlığını sorgulayıp karşılaşmanın saati ile canlı yayınlanacağı kanalı öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detayları merak edildi. Çok sayıda vatandaş 'Türkiye Lüksemburg maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ TOBİAS STİELER KİMDİR?

Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.

Hamburg'da hayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.

Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.

Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.

Tobias Stieler'ın hakemlik kariyeri:

2004– DFB
2009– 2. Bundesliga
2012– Bundesliga
2014– FIFA listesinde

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