Türkiye maçı öncesi Mancini'yi kızdıran soru! Ortam bir anda gerildi

Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesinde İtalya'da basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Manchester City'nin gündeme gelmesi üzerine Roberto Mancini'nin verdiği yanıt dikkat çekti.

MANCİNİ'DEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirten İtalya'nın hocası Mancini, Vincenzo Montella ve milli takımın oyuncu kalitesine de dikkat çekti.

"Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz."

İtalyan teknik adam, Alessandro Bastoni'nin dönüşünden dolayı mutlu olduklarını belirtirken, yıldız savunmacının Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

"Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız."

TONALİ'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İtalya'nın yıldız futbolcusu Sandro Tonali ise Türkiye karşılaşması öncesinde Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Tonali, Real Madrid forması giyen milli futbolcunun teknik kalitesine dikkat çekerek, Arda'nın İtalya açısından önemli bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.

"Arda Güler inanılmaz başarılı ve teknik becerisi en üst seviyede olan çok kaliteli bir futbolcu. Sahada kesinlikle önlemini almamız gereken bir isim, bizim açımızdan ciddi bir tehdit oluşturabilir!"

TONALİ: DAHA FAZLA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Dünya Kupası'na katılamamanın İtalya'yı olumsuz etkilediğini belirten Tonali, Belçika karşılaşmasının da kendileri için zorlu geçtiğini söyledi.

"Futbol bugün gerçekten çok zor. Dünya Kupası'na katılamamak bizi negatif etkiledi. Belçika da çok iyi bir takımdı ve maç bizim için çok zor geçti. Daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor, bunun için de daha fazla zamana ihtiyacımız var."

İtalya Milli Takımı'nın yeniden toparlanması gerektiğini vurgulayan Tonali, geçmişi geride bırakıp Türkiye maçına odaklandıklarını belirtti.

"Bu süreçte öğrendiğimiz şeyler var. Pozitif olmayı öğrenmemiz lazım. Bu formayı taşımak kolay değil. Geçmişi unutup yarınki Türkiye maçına odaklanmayı düşünüyoruz."

TONALİ'DEN SÜPER LİG AÇIKLAMASI

Sandro Tonali'ye gelecekte Süper Lig'de oynayıp oynamayacağı da soruldu. İtalyan futbolcu, şu an için Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini ancak futbolda geleceğin ne getireceğinin bilinmeyeceğini söyledi.

"Her sene ne olacağını bilemezsiniz. Geleceğimde Türkiye'ye gelmeyi hiç düşünmedim. Çok fazla oyuncu burada oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da çok zorlandık. Geleceğim için bu lig hakkında açıkçası bir şey düşünmedim."

MANCİNİ'DEN KADRO VE TAKTİK AÇIKLAMASI

Mancini ayrıca kadro tercihleriyle ilgili de konuştu. Deneyimli teknik adam, 10 oyuncuyu kadro dışında bırakma kararının önceden alındığını ve Türkiye maçında taktik anlamda büyük bir değişiklik yapmayacaklarını açıkladı.

"10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak."

MANCHESTER CİTY SORUSU ORTAMI GERDİ

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mancini'ye Manchester City hakkında yöneltilen soru ise toplantının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Manchester City ile ilgili gündeme gelen "çift sözleşme" iddiaları sorulan Mancini, konunun kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

"Çift sözleşme beni ilgilendiren bir sorun değil. Manchester City suçlu değil. 4-5 yıldır ara sıra gündeme gelen bir şey. Olası bir sorun varsa da onların sorunu."