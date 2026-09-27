Ali Koç ayrıldı, Dursun Özbek talip oldu! Hemen Kopenhag'a gitti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un ECA Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesinin ardından yerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek talip oldu. Özbek, ECA yönetim kurulunda yapılacak seçimler öncesinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

ALİ KOÇ'UN ECA'DAKİ GÖREVİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'deki başkanlık görevinden ayrılan Ali Koç, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ndeki (ECA) yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldı.

Ali Koç, 2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü. Koç, 2023 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ikinci kez aynı göreve seçilmişti.

DURSUN ÖZBEK ADAY OLDU

Ali Koç'un ECA'daki görevini bırakmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kuruluna aday oldu.

Özbek'in adaylığı kapsamında ECA'da salı günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gittiği belirtildi.

ECA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Dursun Özbek'in adaylığı, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan ECA'nın yönetim kurulunda Türkiye'den bir kulüp başkanının yer alması açısından dikkat çekti.

ECA Yönetim Kurulu'nda yapılacak seçimlerin ardından Özbek'in adaylığıyla ilgili süreç netlik kazanacak.