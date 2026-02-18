Türkiye maçı öncesi Romanya’da deprem: Lucescu krizi! Hagi mi geliyor?

Romanya A Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu’nun sağlık durumu hâlâ gündemde. 80 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, bu yıl birkaç kez hastaneye kaldırıldı ve özellikle kalp problemleri ile ağır grip gibi rahatsızlıklar nedeniyle tıbbi gözetimden geçiyor. Bunu öğrenen Fedrasyon yetkilileri ise 'acil' koduyla teknik adam arayışına girdi...

LUCESCU TEDAVİ İÇİN BELÇİKA'YA GİTTİ! KARAR DOKTORLARIN...

Geçmişte Türk futboluna imzasını atmış ve şimdi de Dünya Kupası yolundaki rakibimiz Romanya'nın hocalığını yürüten Mircea Lucescu’nun sağlık durumu kritiklğini koruyor.

Romanya’nın önde gelen spor gazetelerinde Digi Sport, Lucescu’nun defalarca hastaneye yatırıldığını, kısa süre önce taburcu edildiğini ve bu süreçte yurt dışındaki uzmanlardan ikinci bir uzman görüşü almak için Belçika’ya gittiğini yazdı. Haberin detayında teknik direktörün 26 Mart’ta Türkiye ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçında sahada olup olmayacağının tamamen doktorların kararına bağlı olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, federasyon başkanının da 20 Şubat’a kadar durumla ilgili nihai karar vereceğini belirttiği aktarılıyor.

PLAN B AÇIKLANDI: GEORGHE HAGI Mİ?

Romanya basını, Lucescu’nun iyileşme sürecine rağmen ülke futbol federasyonunun alternatif plan üzerinde de durduğunu yazdı. Bu değerlendirmelere göre, teknik heyetin ve federasyonun içinde, eğer Lucescu tamamen hazır değilse, başka bir ismin (örneğin yerel bir efsane) görev alabileceği ihtimali konuşuluyor. Federasyon yetkilileri “sağlık her şeyden önce gelir” mesajını verdiler ve 20 Şubat’a kadar bu konuda netleşmeyi planlıyorlar.

Diğer yandan bu durum federasyon içinde, Lucescu’nun durumuna göre bir “B planı” üzerinde de durulduğu ve gerekirse takımın başında farklı bir ismin getirilebileceği konusunda hareketlilik yarattı.

İBRE FARKLI YÖNE KAYDI...

Romanya basınının iddialarına göre Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Burleanu, Türkiye maçı için önce Gheorghe Hagi'ye bir teklif yaptı. Gheorghe Hagi ise bu kadar kısa süre kala ve önemli bir maçta böylesine zorlu bir görevi devralmak istemediği cevabını verdi.

Lucescu'nun takımın başında olmasnın düşük ihtimal olduğu ve Burleanu'nun 71 yaşındaki Mihai Stoichita'ya teklif yaptığını, bu teklifin de kabul edildiği öğrenildi. Stoichita'nın yanında Jerry Gane, Florin Constantinovic ve Leo Toader ise yardımcı olarak yer alacak.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK ONUN SON HAYALİ AMA..."

FCSB Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Bir kontrol daha olacak. Muhtemelen ailesinden de evde kalması yönünde baskı görüyor. Stres konusunda bir karar vermesi gerekiyor, bence. Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası elemeleri söz konusu. Dünya Kupası'na katılmak onun son hayali."

Play-off maçlarında takımın başında olmak istiyor. Artık her şey doktorların cevabına bağlı. Lucescu'nun durumunun iyiye gittiğini duydum. Bir kontrol daha olacak. Muhtemelen ailesinden de evde kalması yönünde baskı görüyor. Hastaneye yatırılması olayı araya girdi. Eğer basit bir soğuk algınlığı olsaydı, bir iki gün sürseydi, sorun olmazdı. Bence iyi yolda. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi." açıklamasında bulundu.

"SAĞLIK DURUMU CUMA GÜNÜNE GÖRE DEĞİŞMEDİ..."

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ise, "Bay Lucescu ile yeni bir görüşme yaptık. Sağlık durumu cuma gününe göre değişmedi. Dolayısıyla durum aynı, Lucescu ikinci bir tıbbi görüş almak için yurt dışına gidecek ve 20 Şubat'a kadar Mart ayındaki maçlarda milli takımın başında olup olmayacağına dair bir karar verebileceğiz.

Çok fazla ayrıntı veremem, ancak bugün Lucescu çok iyi hissediyordu. Ancak yaşını ve geçirdiği tüm bu tatsız tıbbi deneyimi göz önünde bulundurarak, kendini daha güvende hissetmek için ikinci bir tıbbi görüşe başvurması gerekiyor. Ancak kendisiyle 20 Şubat'a kadar kesin bir karar verebileceğimiz konusunda anlaştık. Yani, Romanya milli takımı için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmak için en uygun koşullarda olan bir teknik direktörümüz olduğundan emin olmak için..." dedi.