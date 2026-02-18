Sacha Boey'in Juventus maçındaki gol sevincinin nedeni ortaya çıktı! Tepkisi bakın kimeymiş...

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan rakibi Juventus'u 5-2 ile geçerek resmen tarih yazdı. Rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşarken, maça damgasını vuran bir başka olay ise Boey'in sevici oldu.

ASLAN'DAN BÜYÜK AVANTAJ...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında RAMS Park’ta İtalyan devi Juventus’u 5-2 mağlup etti. Tarihi zafer tüm dünyada ses getirirken, Okan Buruk ve öğrencileri rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

UEFA REJİSİNİN YAYINA VERMEDİĞİ ANLAR

Galatasaray'ın maçtaki beşinci golünü atan Sacha Boey golün ardında resmen çıldırdı. Gol sevinci sırasında tribünlere yönelik el kol hareketleri yapması ve oldukça sinirli bir tavır içinde olması izleyenlere büyük merak uyandırdı. O anları televizyondan izleyemeyen taraftarlar görüntülere sosyal medyadan ulaştı.

SACHA BOEY'DEN ŞOK TEPKİ!

Galatasaray’ın Juventus karşısında attığı 5. golün sahibi Sacha Boey, kendisini tribünden takip eden Bayern Münih gözlemcilerine tepki gösterdiği iddia edildi. Boey, Bayern gözlemcilerine tepki gösterdikten sonra şükür secdesine gitti. Bu anlar sosyal medyada gündeme damga vurdu.

SPORTİF DİREKTÖRLERİ DUYURMUŞTU!

Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl: "Boey, bize gelmeden önce Galatasaray’ı zaten tanıyordu. Tanıdık ortama yeniden uyum sağlamak için uzun zamana ihtiyacı olmayacak. Juventus’a karşı Şampiyonlar Ligi play-off’larında ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında en üst seviyede süre alabilecek. Bu da onun gelişimi için çok faydalı olacak."