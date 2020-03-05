Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Yurt bahçesinde Türk bayrakları açan öğrenciler, şehit olan askerler için dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edilerek, vatanın bölünmez bütünlüğüne işaret edildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, İdlib'de görev yapan askerlere destek olmak ve şehitleri anmak amacıyla Türkiye koreografisi oluşturdu.

Çankırı, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, OMÜ Yaşam Merkezi önüne kadar ellerinde bayraklarla yürüdü.

Burada öğrenciler, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Topluluk adına açıklama yapan Ömer Duru, Türk ordusunun mazlumların yoldaşı, zalimlerin korkulu rüyası olduğunu belirterek, "Ordumuz, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları'nda ne denli yüce bir ordu olduğu bütün cihana göstermiştir. Şimdi Bahar Kalkanı Harekatı ile yeni bir destan yazmaya başlayan ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzladır." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da 120 aracın katılımıyla "Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe Destek" konvoyu düzenlendi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda bir araya gelen taksiciler, buradan şehitliğe kadar konvoy oluşturdu. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kastamonu Ticari Taksiler Kooperatif Başkanı Ahmet Şafak Tunçkan, Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Tunçkan, "Onlara minnettarız. Bu şekilde bir katkıda bulunmak istedik." dedi.