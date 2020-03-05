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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 05.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Çankırı, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, İdlib'de görev yapan askerlere destek olmak ve şehitleri anmak amacıyla Türkiye koreografisi oluşturdu.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edilerek, vatanın bölünmez bütünlüğüne işaret edildi.

- Sinop

Sinop'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek verdi.

Kentteki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, duvarlara Türk bayrakları ile TSK yazdı.

Yurt bahçesinde Türk bayrakları açan öğrenciler, şehit olan askerler için dua etti.

- Samsun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (ÜNİ-SAM) üyelerince, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, OMÜ Yaşam Merkezi önüne kadar ellerinde bayraklarla yürüdü.

Burada öğrenciler, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Topluluk adına açıklama yapan Ömer Duru, Türk ordusunun mazlumların yoldaşı, zalimlerin korkulu rüyası olduğunu belirterek, "Ordumuz, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları'nda ne denli yüce bir ordu olduğu bütün cihana göstermiştir. Şimdi Bahar Kalkanı Harekatı ile yeni bir destan yazmaya başlayan ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzladır." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da 120 aracın katılımıyla "Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe Destek" konvoyu düzenlendi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda bir araya gelen taksiciler, buradan şehitliğe kadar konvoy oluşturdu. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kastamonu Ticari Taksiler Kooperatif Başkanı Ahmet Şafak Tunçkan, Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Tunçkan, "Onlara minnettarız. Bu şekilde bir katkıda bulunmak istedik." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi tarafından da Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu da harekata tam destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin sınırlarını ve bölgenin güvenliğini sağlamak için bulunduğu İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Mahmutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve köklü bir devlet olduğunu kaydetti.

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