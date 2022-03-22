Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, özel bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Heyecanla beklenen Portekiz - Türkiye maçı öncesi konuşan Kuntz, maça hazırlanırken bilgi alışverişinde bulunmanın iyi bir şey olduğunu ifade etti. Peki Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü teknik direktörün hayatı, biyografisi ve çalıştırdığı takımlar...

TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz 1692'de Almanya'da dünyaya geldi.

Stefan Kuntz futbolculuk döneminde forvet mevkiinde oynamıştır.

Stefan Kuntz'un Almanya milli takımı ile 1996 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşadığı bilinmektedir. Öte yandan Stefan Kuntz, 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.

Stefan Kuntz, 1995 yılında Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, şu an Türkiye A Milli Futbol Takımının teknik direktörüdür.

