SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden Tokyo 2020 açıklaması!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden Tokyo 2020 açıklaması!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden Tokyo 2020 açıklaması!

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu. IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtildiği açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de Olimpiyatların ertelendiğini resmen duyurdu

ghjghj

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
2020 Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!2020 Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokyo 2020 koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Spor camiasının acı kaybı

Spor camiasının acı kaybı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dev maçın galibi belli oldu

Dev maçın galibi belli oldu

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden Tokyo 2020 açıklaması!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi duyurdu! Tokyo 2020 ertelendi!

2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi

2020 Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!

Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi

2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi

Formula 1’de sekizinci korona virüs ertelemesi

Formula 1’de sekizinci korona virüs ertelemesi

Schumacher ailesinde koronavirüs alarmı!

Schumacher ailesinde koronavirüs alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.