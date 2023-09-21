Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden 20. yıl galası

Türkiye Milli Paralimpik Gecesi 20. Kuruluş yılı münasebetiyle Artİstanbul Feshane’de muhteşem bir Gala Gecesi düzenledi. TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve TMPK’nın kurucu Başkanı merhum Yavuz Kocaömer’i anma etkinliklerinin damga vurduğu geceye; Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) Başkanı Raymon Blondel ve birçok ülkenin Ulusal Paralimpik Komite başkanları ve temsilcileri ile Türk Spor camiasından birçok tanınmış spor insanı katıldı.

AKSU: YAVUZ KOCAÖMER, PARALİMPİK HAREKETİN TÜRKİYE'DEKİ ÖNCÜSÜYDÜ

TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, 20. Yıl Galası'nda yaptığı açılış konuşmasında, Paralimpik Hareketin Türkiye'deki gelişimine ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Aksu, konuşmasında Yavuz Kocaömer'e de özel bir yer ayırdı. Kocaömer'i ‘Paralimpik Hareketin Türkiye'deki öncüsü’ olarak nitelendiren Aksu şunları söyledi:

"Yavuz Kocaömer, 2002 yılında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni kurarak, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurdu. Kocaömer'in liderliğinde, Türkiye Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya ve Paralimpik Hareketi Türkiye'de daha da tanıtmaya başladı. Kocaömer'in vefatı, Paralimpik Hareket için büyük bir kayıp oldu. Ancak onun vizyonu ve azmi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bugün geldiği noktayı şekillendirmeye devam ediyor."

Aksu, konuşmasında, Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'na katılımının 1992 yılında başladığını ve 2002 yılında TMPK'nın kurulmasıyla birlikte bu alanda önemli bir ivme kazandığını vurguladı. Aksu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin 87 sporcuyla katılım rekoru kırdığını ve 15 madalya kazandığını belirterek, "Bu başarılar, Türkiye'de Paralimpik Hareketin ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesidir," dedi.

Aksu ayrıca, Paralimpik Hareketin Türkiye'deki gelişiminin engelli haklarına yönelik farkındalığı artırdığını ve engelli bireylerin topluma daha fazla dahil edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Aksu, konuşmasının sonunda, Paralimpik Hareketin daha da ileri taşınması için yeni hedefler belirlediklerini belirterek şunları söyledi: "Daha fazla kategoride, daha fazla sporcuyla, daha fazla madalya kazanarak, Paralimpik Hareketin Türkiye'de hak ettiği yeri almasını sağlamak istiyoruz. TMPK olarak engelli bireylerin topluma daha fazla dahil edilmesine katkı sağlamak amacındayız. Engelli bireylerin topluma dahli, İstanbul'un 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği adaylığı yolunda da en büyük avantajlarımızdan biri olacaktır."

İMAMOĞLU: PARALİMPİK HARAKETİN İSTANBUL İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne, Paralimpik sporların gelişimi adına sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini ileten İstanbu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin kurucusu merhum Yavuz Kocaömer’i de rahmetle andı. Toplumların gelişmişlik seviyelerini gösteren önemli göstergelerden birinin, engelli yurttaşların hayata katılabilecek olanaklara sahip olabilmesinden geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “İnsanlarımızın, engellilerin sosyal alanda, kültürel alanda, sporda, iş dünyasında kendilerini var edebildikleri an, işte o zaman toplumun gelişmiş bir toplum olduğunu ifade edebiliyoruz. Engelli dostu uygulamalara, engellilerin hayatını kolaylaştıracak pratiklere sahip kentler de tam bu eksende gelişmiş kentlerdir” dedi. Sporun da engelli bireylerin sosyal hayata katılımı açısından çok değerli bir işlev gördüğünün altını çizen İmamoğlu, “Hayata tutunduruyor ve aynı zamanda çok özel başarılara imza attırıyor. Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılardan, çok büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu burada ifade etmek isterim. Onların azminden, disiplinlerinden örnek almamız gereken çok şey var. Onların başarıları, diğer engelli bireylerin, ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu edinmesi açısından da muazzam önem taşıyor” diye konuştu.

“Hem olimpik oyunların hem paralimpik oyunların ülkemiz için ve İstanbul'umuz için ne kadar önemli olduğunu da bilen bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Bu manada 2036 için attığımız adımların sonuca ulaşmasını ve bu noktada hem ülkemizin bütün kurum, kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bu mücadeleyi vermemizin önemini biliyor ve bu yönde adımlar atıyoruz," ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: ENGELLİLER HER ALANDA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, engelli bireylerin göstermiş oldukları azim ve kararlılıklarıyla her alanda örnek olmaya devam ettiklerini söyledi. Engellilerin toplumda daha fazla görünür olmaya başladıklarının altını çizen Vali Gül, "Özellikle spor alanında diğer sporcularımızla rekabet edecek düzeye gelmeleri onların varlıklarını çok daha iyi hissettirmelerini sağlıyor. Bu konuda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin çalışmalarını ve çabasını çok değerli buluyorum. Engelli sporcularımızın son yıllarda elde ettiği başarılar tüm toplumu gururlandırıyor. İstanbul'un Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği konusunda da engelli sporcularımızın yükselen başarı grafiği en büyük avantajlarımızdan biri olacaktır. Valilik olarak İstanbul'un bir spor başkenti olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz," dedi.

IPC BAŞKANI PARSONS: TÜRKİYE, PARALİMPİKTE ÇOK BÜYÜK MESAFE KAT ETTİ

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons da galada yaptığı konuşmada, TMPK'nin kuruluşundan bu yana Paralimpik Hareket içinde çok aktif bir rol oynayarak boyut ve statü anlamında büyüdüğünü söyledi. Yavuz Kocaömer'i rahmetle andığını belirten Parsons, Kocaömer'in Türkiye'de Paralimpik Hreketin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yavuz Kocaömer, Türkiye'de Paralimpik Hareketin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Kocaömer'in liderliğinde, Türkiye Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya ve Paralimpik Hareketi Türkiye'de daha da tanıtmaya başladı. Kocaömer'in vefatı, Paralimpik Hareket için büyük bir kayıp oldu. Ancak onun vizyonu ve azmi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bugün geldiği noktayı şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye, 2002 yılında TMPK'nin kurulmasıyla birlikte Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya başladı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, Atina 2004'e katılan sporcu sayısının neredeyse 11 katı olan 87 sporcuyu Oyunlara götürmesi, TMPK'nın ne kadar ilerlediğinin bir göstergesidir," dedi. Parsons, TMPK'nin Goalball'da art arda üç Paralimpik altın madalya kazanan ilk ülke olma fırsatını yakaladığını belirterek, "Türkiye Paralimpik Komitesi için Paris 2024 Paralimpik Oyunları her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum," diye konuştu.

YAVUZ KOCAÖMER BELGESELİ İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Gala Gecesinde konuşmaların ardından TMPK nin Kurucu Başkanı merhum Yavuz Kocaömer için hazırlanan belgesel gösterime girdi. Yapımcılığını ProMedia Works Reklam ve Dijital İletişim Ajansı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Onur Barış'ın yaptığı, yaklaşık 20 dakikalık 'Yavuz Kocaömer Belgeseli'nde merhum Başkan Kocaömer'in Türkiye'de Paralimpik Haraketi nasıl başlattığı ve gelişimini ne şartlar içinde sağladığı anlatılırken, Artİstanbul Feshane'yi dolduran yaklaşık 400 kişilik davetli topluluğu duygu dolu anlar yaşadılar. Gösterim sonunda büyük beğeni toplayan belgesel uzun süre alkışlandı.

PARALİMPİK ŞAMPİYONLARINA PLAKET VERİLDİ

Paralimpik Oyunları'nda ikişer kez altın madalya kazanan halterci Nazmiye Muratlı, masa tenisçi Abdullah Öztürk ve Goalball Kadın Milli Takımımızın 20. Yıl Gala Gecesi Özel Ödülleri'yle ödüllendirildiği geceye ayrıca geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız da katılarak renkli anların yaşanmasına neden oldular. Gece, ödül töreninin ardından 'Farklı Bedenlerde Dans' gösterisiyle son buldu.





