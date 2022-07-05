Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Minikler Şampiyonası sona erdi.
75. Yıl Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda 43 takımın mücadele ettiği şampiyonayı, kızlarda Kepez Belediyespor birinci, Kastamonu Belediyespor ikinci, Amasya Atatürk Lisesi de üçüncü tamamladı.
Erkeklerde ise Bolu Gençlik Merkezi birinci, Beykoz Belediyespor ikinci ve Ankara ODTÜ de üçüncü sırayı aldı.
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını protokol üyeleri verirken, mücadeleleri Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar da takip etti.
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