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Türkiye'nin 60 milyon yıllık mirasına yüz binler akın etti! Yılın ilk 6 ayı doldu taştı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, 2026 yılının ilk 6 ayında olumsuz hava şartlarına rağmen sıcak hava balonu turizmi yoğun ilgi gördü. Yılın ilk yarısında 92 gün uçuş yapılırken, 11 bin 954 sıcak hava balonu havalandı ve 306 bin 777 yerli ile yabancı turist, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Türkiye'nin 60 milyon yıllık mirasına yüz binler akın etti! Yılın ilk 6 ayı doldu taştı
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında gösterilen Kapadokya'da, gün doğumunda gökyüzünü renklendiren balonlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürdü. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göreme Milli Parkı ve çevresindeki peribacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, Güvercinlik, Kılıçlar, Güllüdere, Kızılçukur, Paşa bağları, Zelve ve Zemi vadileri ile tarihi yerleşimler, turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.

Türkiye nin 60 milyon yıllık mirasına yüz binler akın etti! Yılın ilk 6 ayı doldu taştı 1

HAVADAN SEYRETTİLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ocak ayında 9 günde 841 balon uçuşuyla 21 bin 22 yolcu taşınırken, Şubat ayında 8 günde 836 balon 21 bin 545 yolcuya hizmet verdi. Mart ayında hava şartlarının düzelmesiyle 13 günde bin 98 balon uçuşunda 27 bin 765 yolcu ağırlandı. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte uçuş sayıları da arttı. Nisan ayında 18 günde 2 bin 117 balon uçuşunda 55 bin 472 kişi gökyüzüyle buluştu. Mayıs ayında 17 günde 2 bin 199 balon 57 bin 775 yolcu taşırken, Haziran ayında ise 25 uçuş gününde 2 bin 863 balon havalanarak 73 bin 198 turiste Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme imkânı sundu. Böylece yılın ilk 6 ayında toplam 92 uçuş gününde 11 bin 954 balon uçuşu gerçekleştirilirken, 306 bin 777 yolcu Kapadokya semalarında uçtu. Bu rakamlar, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yaklaşık 13 bin balon uçuşu ve 308 bin yolcunun büyük bölümünün Kapadokya'da gerçekleştiğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl Kapadokya'da hava şartlarının uygun olduğu 223 günde balon uçuşu gerçekleştirildi. 2025 yılı boyunca bölgede 754 bin 98 turist sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gökyüzünden izledi. Aynı yıl Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin balon uçuşunda 915 bin yolcu taşınırken, bu uçuşların yüzde 80'den fazlası Kapadokya'da gerçekleştirildi.

Türkiye nin 60 milyon yıllık mirasına yüz binler akın etti! Yılın ilk 6 ayı doldu taştı 2

YILIN İKİNCİ YARISI DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Balon turizminin en yoğun yaşandığı yaz ve sonbahar aylarının başlamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında da yoğunluğun sürmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce renkli balon eşliğinde Kapadokya'nın peribacalarını, vadilerini ve tarihi dokusunu kuş bakışı keşfetmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya
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