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  4. Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020 koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020 koronavirüs nedeniyle ertelendi!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

UEFA, EURO 2020 Turnuvasını 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020 koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs vakası gündem olmaya devam ediyor. Dünya'nın 5 büyük liginin ertelenmesinin ardından büyük önlemler alınan Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu.

Kulüpler Birliği ertelenmesini talep etmişti

Son günlerde liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların karantina altına alınması nedeniyle kulüpler birliği UEFA'ya bir öneride bulunmuştu. Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edilen bu öneri ile turnuva 2021 yılına ertelendi.

UEFA'nın açıklamasından önce Norveç Futbol Federasyonu'nun bu açıklamayı yapması gündem oluşturdu.

İşte o açıklama

“Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.”

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bak bu iyi oldu sakat oyuncularımız çoktu. Allah ın izni ile biran önce virüstende kurtuluruz
Darısı süper ligin başına, ciddiye almak lazım...
Ne güzel işte sakat oyuncumuz çoktu
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