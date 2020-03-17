Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020 koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs vakası gündem olmaya devam ediyor. Dünya'nın 5 büyük liginin ertelenmesinin ardından büyük önlemler alınan Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu.

Kulüpler Birliği ertelenmesini talep etmişti

Son günlerde liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların karantina altına alınması nedeniyle kulüpler birliği UEFA'ya bir öneride bulunmuştu. Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edilen bu öneri ile turnuva 2021 yılına ertelendi.

UEFA'nın açıklamasından önce Norveç Futbol Federasyonu'nun bu açıklamayı yapması gündem oluşturdu.

İşte o açıklama

“Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.”

