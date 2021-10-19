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Türkiye'nin efsane kulübü Gençlerbirliği satılıyor!

19.10.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği satılıyor. Başkent ekibini kim satın alacak? İşte son gelişmeler ve yanıtı...

Türkiye'nin efsane kulübü Gençlerbirliği satılıyor!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Alkaralar'ın şirketleşeceği ve yüzde 40 hissesinin Belçika kulüplerden KVC Westerlo'nun sahibi olan Türk iş insanı Oktay Ercan'a satılacağı belirtiliyor.

Efsane başkan İlhan Cavcav döneminde Türk futboluna örnek kulüp olarak gösterilen ve mali açıdan devamlı artıda olan Ankara ekibi oğul Murat Cavcav döneminde ekonomik olarak zor duruma düştü. Şu an 1.Lig'de bulunan Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıdan kurtulması için bulunan formül ise şirketleşme ve hisse satışı.

TÜZÜK KONGRESİ YAPILACAK

Alınan bilgiye göre, Ankara ekibi en kısa sürede kulübün şirketleşmesi ve satış yetkisinin verilmesi için tüzük kongresini toplayacak. Kulübün mal varlıkları sermaye olarak gösterilecek. Yetkinin ocak ayı transfer döneminden önce alınması için büyük çaba harcanıyor.

KULÜBÜN YÜZDE 40'I SATILACAK

Şirketleşme kararının ardından kulübün yüzde 40'nın KVC Westerlo'nun sahibi olan iş insanı Oktay Ercan'a satılacağı belirtiliyor. Kulübün yüzde 40'ı için biçilen bedel ise 13 milyon Euro. Yapılacak anlaşmada 4 yıl içinde kulübün yüzde 40 hisseyi geri alma opsiyonu bulunacağı vurgulanıyor.

HASAN ÇETİNKAYA FAKTÖRÜ

KVC Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan'ın Gençlerbirliği'ne yatırım kararı almasında Hasan Çetinkaya'nın etkisi olduğu belirtiliyor. Ercan, Belçika ekibini satın aldıktan sonra Çetinkaya'yı ikinci başkan olarak göreve getirmişti. Bir dönem Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Çetinkaya'nın hayatında Gençlerbirliği önemli bir yer tutuyor.


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Gençlerbirliği
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