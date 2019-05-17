Türkiye'nin en büyük subasar ormanı: Bursa Karacabey Longozu

Büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longozu, Karacabey Belediyesi’nin turizm hareketleriyle büyük ivme kazandı. Longoz, Ramazan ayının ilk hafta sonunda yaşadığı ziyaretçi akını ile Yeniköy esnafının da yüzünü güldürdü.

Longoz ile ilgili turizm geliştirme faaaliyetleri devam ederken, bir yandan koruma ve farkındalık çalışmalarını yürütürken, diğer yandan sürdürülebilir ve kontrollü turizm ile başta yerel halk olmak üzere ilçe ekonomisine de katkı sağlamayı hedefleniyor.

Yapılan çalışmaların sadece turizm değil aynı zamanda doğanın korunması, farkındalığın artması ve duyarlı olunmasına yönelik olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan hem bölge halkı hem de doğasever ziyaretçiler için Karacabey Longozu’nun cazibe merkezi olmasını istediklerini ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ORMAN ŞARTLARINA UYGUN ÇALIŞMALAR

Yapılan farkındalık çalışmaları ile kaçak av ve benzeri baskı ve tehditlerin longozda azaldığını ifade eden Özkan, “Karacabey Longozu’nda önceliğimiz, ormanı bakir bırakmak ve kontrollü bir alanda turizmi ormanın doğasına uygun şekilde yapmak. Burada kalıcı bir tesis planlamamızda yok. Yalnızca bir bölümünü doğasının şartlarına uygun ve saygılı bir şekilde güzergâh haline getireceğiz. Ormanın geri kalanının ise mutlak suretle doğaya geri bırakma çabasındayız. Bu konuda güzergâhlarımızı, bilgilendirme tabelalarımızı hazırladık” dedi.