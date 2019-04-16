Türkiye'nin en güzel kamp yerleri

YEDİGÖLLER, BOLU
Doğayla baş başa kalmak isteyenler için en güzel kamp yerlerinden biri olan Yedigöller Milli Park'ının içinde bulunan 7 göl içerisinde, göllerin hepsinde kamp ve doğa sporları yapabilme imkanınız var. Ancak erken gitmenizde fayda var, zira çok kalabalık olduğu için bir an önce çadırınızı kurmanız gerekir. Park içerisinde tuvalet, aydınlatma ve içme suyu bulma imkanınız var. Kamp yapmak ücretli ayrıca alana karavanlada giriş yapabilirsiniz.
CUNDA ADASI, BALIKESİR
Oksijenin en bol olduğu ve manzarasına doyamayacağınız yerlerden biri olan Cunda Adası'nda, Midilli Adası manzaralı Ada Camping merkeze yakınlığından dolayı en çok tercih edilen kamp alanlarında birisi. Burada çadırınız yoksa bile alanda bulunan bungalovlarda ya da karavanlarda kalma imkanınız var. Ortunç Koyu tarafındaki kamp alanında ise duş, tuvalet, elektrik, restoran ve cafe gibi olanaklara da ulaşabilirsiniz.
İĞNEADA, KIRKLARELİ
İstanbul’a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olan yemyeşil doğasına hayran kalacağınız İğneada'da birçok kamp alanı mevcut. Her bahar İğneada'ya trekking yapmak için yüzlerce turist akın ediyor. Longoz Ormanları Milli Parkı’nda kamp yapabileceğiniz bölgede çok sayıda otel ve aile pansiyonu da bulunuyor. Marketler ve çoğu sahile konumlanan restoranlar sezon boyunca açık.
KAZ DAĞLARI, BALIKESİR
Oksijenin en bol olduğu yerlerden biri olan Kaz Dağları'na vardığınızda hiç dönmek istemeyeceksiniz. Kaz Dağları Milli Park'ında sadece görevlilerin belirlediği alanlarda kamp yapabiliyorsunuz. Mehmetalan köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Hızır Kamp yerinde de çadırınızı kurabilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir çeşitli kamp etkinliklerine katılabilrsiniz. Ayrıca duş imkanı da bulunmaktadır.
ERİKLİ YAYLASI, YALOVA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Erikli Yaylası, İstanbul'a yakın olması nedeniyle en çok tercih edilen kamp yerlerinden birisi. Alan içerisinde tuvalet, yiyecek temini için büfeler ve su kaynakları mevcut.
BORÇKA KARAGÖL, ARTVİN
Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri olan Borçka'daki Karagöl eşsiz güzelliğiyle kamp yapmak isteyenleri cezbediyor. Karagöl Milli Parkı’nda yürüyüş yaparak keşfedeceğiniz güzellikleri alanda geceleyerek de deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca kamp alanında restoran, tuvalet ve su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerlerde bulunuyor.
MADEN DERESİ, SAKARYA
Acarlar Longozu’na yakınlığı nedeniyle kamp yapmak için sık tercih edilen yerlerden biri olan Maden deresini mutlaka görmelisiniz. Burada kamp yapmak için ücret istenmiyor. Dilerseniz var olan bungalovlarda da konaklayabilirsiniz.
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