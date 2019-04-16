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Türkiye'nin en güzel kamp yerleri

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 16.04.2019 08:23 | Son Güncelleme

Bahar aylarıyla beraber havaların ısınmasıyla insanların doğaya kaçma isteği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi şehrin gürültüsünden uzak yemyeşil doğada kamp yapmanın tam zamanı. İşte şehirde yaşayanların bir an önce kendilerini atmak isteyeceği, doğanın en güzel halinde gözlerinizi açabileceğiniz en güzel kamp alanları...

Türkiye'nin en güzel kamp yerleri

YEDİGÖLLER, BOLU

YEDİGÖLLER

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için en güzel kamp yerlerinden biri olan Yedigöller Milli Park'ının içinde bulunan 7 göl içerisinde, göllerin hepsinde kamp ve doğa sporları yapabilme imkanınız var. Ancak erken gitmenizde fayda var, zira çok kalabalık olduğu için bir an önce çadırınızı kurmanız gerekir. Park içerisinde tuvalet, aydınlatma ve içme suyu bulma imkanınız var. Kamp yapmak ücretli ayrıca alana karavanlada giriş yapabilirsiniz.

CUNDA ADASI, BALIKESİR

2.cunda

Oksijenin en bol olduğu ve manzarasına doyamayacağınız yerlerden biri olan Cunda Adası'nda, Midilli Adası manzaralı Ada Camping merkeze yakınlığından dolayı en çok tercih edilen kamp alanlarında birisi. Burada çadırınız yoksa bile alanda bulunan bungalovlarda ya da karavanlarda kalma imkanınız var. Ortunç Koyu tarafındaki kamp alanında ise duş, tuvalet, elektrik, restoran ve cafe gibi olanaklara da ulaşabilirsiniz.

İĞNEADA, KIRKLARELİ

3.iğneada

İstanbul’a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olan yemyeşil doğasına hayran kalacağınız İğneada'da birçok kamp alanı mevcut. Her bahar İğneada'ya trekking yapmak için yüzlerce turist akın ediyor. Longoz Ormanları Milli Parkı’nda kamp yapabileceğiniz bölgede çok sayıda otel ve aile pansiyonu da bulunuyor. Marketler ve çoğu sahile konumlanan restoranlar sezon boyunca açık.

KAZ DAĞLARI, BALIKESİR

4.kazdağları

Oksijenin en bol olduğu yerlerden biri olan Kaz Dağları'na vardığınızda hiç dönmek istemeyeceksiniz. Kaz Dağları Milli Park'ında sadece görevlilerin belirlediği alanlarda kamp yapabiliyorsunuz. Mehmetalan köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Hızır Kamp yerinde de çadırınızı kurabilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir çeşitli kamp etkinliklerine katılabilrsiniz. Ayrıca duş imkanı da bulunmaktadır.

ERİKLİ YAYLASI, YALOVA

5.erikli yaylası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Erikli Yaylası, İstanbul'a yakın olması nedeniyle en çok tercih edilen kamp yerlerinden birisi. Alan içerisinde tuvalet, yiyecek temini için büfeler ve su kaynakları mevcut.

BORÇKA KARAGÖL, ARTVİN

6.karagöl

Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri olan Borçka'daki Karagöl eşsiz güzelliğiyle kamp yapmak isteyenleri cezbediyor. Karagöl Milli Parkı’nda yürüyüş yaparak keşfedeceğiniz güzellikleri alanda geceleyerek de deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca kamp alanında restoran, tuvalet ve su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerlerde bulunuyor.

MADEN DERESİ, SAKARYA

7.maden deresi

Acarlar Longozu’na yakınlığı nedeniyle kamp yapmak için sık tercih edilen yerlerden biri olan Maden deresini mutlaka görmelisiniz. Burada kamp yapmak için ücret istenmiyor. Dilerseniz var olan bungalovlarda da konaklayabilirsiniz.


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kamp kamp yerleri Karagöl Cunda Adası

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