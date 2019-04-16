Türkiye'nin en güzel kamp yerleri

YEDİGÖLLER, BOLU

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için en güzel kamp yerlerinden biri olan Yedigöller Milli Park'ının içinde bulunan 7 göl içerisinde, göllerin hepsinde kamp ve doğa sporları yapabilme imkanınız var. Ancak erken gitmenizde fayda var, zira çok kalabalık olduğu için bir an önce çadırınızı kurmanız gerekir. Park içerisinde tuvalet, aydınlatma ve içme suyu bulma imkanınız var. Kamp yapmak ücretli ayrıca alana karavanlada giriş yapabilirsiniz.

CUNDA ADASI, BALIKESİR

Oksijenin en bol olduğu ve manzarasına doyamayacağınız yerlerden biri olan Cunda Adası'nda, Midilli Adası manzaralı Ada Camping merkeze yakınlığından dolayı en çok tercih edilen kamp alanlarında birisi. Burada çadırınız yoksa bile alanda bulunan bungalovlarda ya da karavanlarda kalma imkanınız var. Ortunç Koyu tarafındaki kamp alanında ise duş, tuvalet, elektrik, restoran ve cafe gibi olanaklara da ulaşabilirsiniz.

İĞNEADA, KIRKLARELİ

İstanbul’a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olan yemyeşil doğasına hayran kalacağınız İğneada'da birçok kamp alanı mevcut. Her bahar İğneada'ya trekking yapmak için yüzlerce turist akın ediyor. Longoz Ormanları Milli Parkı’nda kamp yapabileceğiniz bölgede çok sayıda otel ve aile pansiyonu da bulunuyor. Marketler ve çoğu sahile konumlanan restoranlar sezon boyunca açık.