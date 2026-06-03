Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı

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TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Ayrıca dikkat çeken bir diğer detay ise kadınların erkeklere kıyasla yaklaşık 5,5 yıl daha uzun yaşaması oldu.
Yapılan değerlendirmelerde özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı şehirler, ortalama yaşam süresinde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Uzmanlar, yaşam süresini etkileyen en önemli faktörler arasında yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, sağlık hizmetlerine erişim ve çevresel koşulların bulunduğunu belirtiyor.
Türkiye genelindeki bu tablo, şehirler arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:
1-Trabzon
Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Ortalama: 80,3 yıl
2-Tunceli
Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 80,3 yıl
3-Ordu
Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Ortalama: 80,0 yıl
4-Rize
Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 79,4 yıl
5-Bayburt
Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 79,2 yıl
6-Samsun
Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,6 yıl
7-Sinop
Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Ortalama: 78,6 yıl
8-Sivas
Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
9-Aksaray
Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
10-Zonguldak
Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,2 yıl
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