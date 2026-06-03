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Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan yeni veriler, Türkiye’de şehir bazlı ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu. Araştırma, ülkede yaşam süresi farklılıklarının bölgelere göre değiştiğini gözler önüne serdi.

Gökçen Kökden

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Ayrıca dikkat çeken bir diğer detay ise kadınların erkeklere kıyasla yaklaşık 5,5 yıl daha uzun yaşaması oldu.

Yapılan değerlendirmelerde özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı şehirler, ortalama yaşam süresinde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Uzmanlar, yaşam süresini etkileyen en önemli faktörler arasında yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, sağlık hizmetlerine erişim ve çevresel koşulların bulunduğunu belirtiyor.

Türkiye genelindeki bu tablo, şehirler arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:

TÜRKİYE'NİN EN SAĞLIKLI ŞEHİRLERİ

1-Trabzon

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı 1

Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Ortalama: 80,3 yıl

2-Tunceli

Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 80,3 yıl

3-Ordu

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı 2

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Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Ortalama: 80,0 yıl

4-Rize

Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 79,4 yıl

5-Bayburt

Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 79,2 yıl

6-Samsun

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı 3

Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,6 yıl

7-Sinop

Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Ortalama: 78,6 yıl

8-Sivas

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı 4

Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Ortalama: 78,5 yıl

9-Aksaray

Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,5 yıl

10-Zonguldak

Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,2 yıl

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Anahtar Kelimeler:
tüik yaşam
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