Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! İlk sıradaki il şaşırttı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Ayrıca dikkat çeken bir diğer detay ise kadınların erkeklere kıyasla yaklaşık 5,5 yıl daha uzun yaşaması oldu.

Yapılan değerlendirmelerde özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı şehirler, ortalama yaşam süresinde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Uzmanlar, yaşam süresini etkileyen en önemli faktörler arasında yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, sağlık hizmetlerine erişim ve çevresel koşulların bulunduğunu belirtiyor.

Türkiye genelindeki bu tablo, şehirler arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:

TÜRKİYE'NİN EN SAĞLIKLI ŞEHİRLERİ

1-Trabzon

Kadın: 83,8 yıl

Erkek: 76,8 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

2-Tunceli

Kadın: 84,1 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

3-Ordu

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Kadın: 83,0 yıl

Erkek: 77,2 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

4-Rize

Kadın: 83,3 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 79,4 yıl

5-Bayburt

Kadın: 81,4 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 79,2 yıl

6-Samsun

Kadın: 81,7 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,6 yıl

7-Sinop

Kadın: 81,8 yıl

Erkek: 75,7 yıl

Ortalama: 78,6 yıl

8-Sivas

Kadın: 81,2 yıl

Erkek: 75,9 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

9-Aksaray

Kadın: 81,5 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

10-Zonguldak

Kadın: 81,0 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,2 yıl