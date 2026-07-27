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2 bin rakımlı Sahara Yaylası'nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali'nde yaklaşık 60 bin kişi, 2 bin rakımlı Sahara Yaylası'nda horon coşkusunu yaşadı. Festivale damga vuran görüntüler dikkat çekti.

2 bin rakımlı Sahara Yaylası'nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti

"Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat'ta düzenlenen festivalde, Karadeniz'in simgesi horon, binlerce kişinin katılımıyla saatlerce sürdü.

2 bin rakımlı Sahara Yaylası nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti 1

DEV HORON HALKASI

Sahara Milli Parkı'ndaki etkinlikte vatandaşlar, doğayla iç içe yöresel ezgiler eşliğinde horon oynayarak Karadeniz kültürünü yaşattı. Ladin, köknar ve sarıçam ormanları arasında oluşan dev horon halkası havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Festival, Artvin'in yanı sıra Rize, Trabzon, Ardahan, Kars ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini gördü.

2 bin rakımlı Sahara Yaylası nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti 2

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, festivalin bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek "24-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlediğimiz 33. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali'nin üçüncü gününde de coşku devam etti.

2 bin rakımlı Sahara Yaylası nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti 3

FESTİVALE YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ KATILDI

İlk gün Azerbaycan, Gürcistan, İnegöl, Trabzon, Kars ve Şavşat'tan gelen folklor ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej yürüyüşü ve açılış programımızı gerçekleştirdik. İkinci gün ise Sahara Milli Parkı'nda on binlerce vatandaşımız bir araya geldi. Baz istasyonlarından alınan verilere göre 50 bini aşkın telefon sinyali tespit edildi. Telefonu olmayanlarla birlikte festivalimize yaklaşık 60 bin kişi katıldı.

2 bin rakımlı Sahara Yaylası nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti 4

Geçen yıl 30 bin olan katılımı bu yıl iki katına çıkarmayı hedeflemiştik ve bu hedefimize ulaştık. Ardahan, Kars, Rize, Trabzon ve Artvin merkez başta olmak üzere bölgenin en büyük festivalini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yürüttüğümüz tanıtım çalışmalarının karşılığını aldık. Festivalimiz boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sahara Milli Parkı ve Şavşat'ta kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik hâkim oldu. Bu güzel tablo bizleri çok mutlu etti" dedi.

2 bin rakımlı Sahara Yaylası nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Horon festival
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