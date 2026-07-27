2 bin rakımlı Sahara Yaylası'nda festival: Dev horon halkası dikkat çekti

"Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat'ta düzenlenen festivalde, Karadeniz'in simgesi horon, binlerce kişinin katılımıyla saatlerce sürdü.

DEV HORON HALKASI

Sahara Milli Parkı'ndaki etkinlikte vatandaşlar, doğayla iç içe yöresel ezgiler eşliğinde horon oynayarak Karadeniz kültürünü yaşattı. Ladin, köknar ve sarıçam ormanları arasında oluşan dev horon halkası havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Festival, Artvin'in yanı sıra Rize, Trabzon, Ardahan, Kars ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini gördü.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, festivalin bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek "24-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlediğimiz 33. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali'nin üçüncü gününde de coşku devam etti.

FESTİVALE YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ KATILDI

İlk gün Azerbaycan, Gürcistan, İnegöl, Trabzon, Kars ve Şavşat'tan gelen folklor ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej yürüyüşü ve açılış programımızı gerçekleştirdik. İkinci gün ise Sahara Milli Parkı'nda on binlerce vatandaşımız bir araya geldi. Baz istasyonlarından alınan verilere göre 50 bini aşkın telefon sinyali tespit edildi. Telefonu olmayanlarla birlikte festivalimize yaklaşık 60 bin kişi katıldı.

Geçen yıl 30 bin olan katılımı bu yıl iki katına çıkarmayı hedeflemiştik ve bu hedefimize ulaştık. Ardahan, Kars, Rize, Trabzon ve Artvin merkez başta olmak üzere bölgenin en büyük festivalini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yürüttüğümüz tanıtım çalışmalarının karşılığını aldık. Festivalimiz boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sahara Milli Parkı ve Şavşat'ta kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik hâkim oldu. Bu güzel tablo bizleri çok mutlu etti" dedi.