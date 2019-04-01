Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Bronşitten sindirim sistemi sorunlarına kadar yarar sağlayan Ege'nin şifalılarının mevsimine girmek üzereyiz. Tazecik otların çıktığı günlerde siz de tezgahlardan almadan evinize dönmeyin. Çünkü lezzetli olmalarının yanı sıra hepsi birer ilaç niteliğinde.

Çiriş otu

Mart ve nisan aylarının en popüler bitkisidir. Kadınlar için son derece şifalıdır; suyunu kaynatıp içtiğinizde adet söktürücü etkisi bulunur, vajinal akıntıları engeller, idrar söktürücüdür. Aynı zamanda basur probleminde de olumlu etkiler gösterebilir. Kendisine has kokusuyla yemekleri de oldukça lezzetlidir. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışır.

Deniz börülcesi

Mineral yönünden zengin olan bu ot; magnezyum, demir, sodyum, iyot ve A, B12, C vitamini ve lif bakımından son derece güçlüdür. Flavonoid içeren deniz börülcesi, kanserle mücadelede eder çünkü bu madde güçlü bir antioksidandır. Deniz börülcesi iyi bir soğuk mezedir. Haşlayıp temizlendikten sonra ya sarımsaklı zeytinyağlı sos ile ya da yoğurtla beraber tüketilebilir.

Ebegümeci



Tıpta da önemli bir yeri olan ebegümeci, ciltteki çıban ve çürükleri iyi geliyor. Suyu içildiğinde ise sinirleri kuvvetlendirdiği söyleniyor. Mutfakta ise her türlü yemeğini pişirmek mümkün. Dilerseniz sarmasını yapabilir dilerseniz de kavurabilirsiniz.