YEMEK

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ege'nin kıymetli otları hem lezzeti hem de şifalı! Isırgan, şefketi bostan, kuzukulağı, bambul, cibez bunlardan sadece birkaçı. bu otların tam da zamanına gireceğimiz şu günlerde en çok sevilenlerini faydalarıyla birlikte sizler için sıraladık, buyursunlar.

Türkiye'nin en şifalı mutfağı! Binbir çeşit otları her derde deva!

Bronşitten sindirim sistemi sorunlarına kadar yarar sağlayan Ege'nin şifalılarının mevsimine girmek üzereyiz. Tazecik otların çıktığı günlerde siz de tezgahlardan almadan evinize dönmeyin. Çünkü lezzetli olmalarının yanı sıra hepsi birer ilaç niteliğinde.

Çiriş otu

çiriş

Mart ve nisan aylarının en popüler bitkisidir. Kadınlar için son derece şifalıdır; suyunu kaynatıp içtiğinizde adet söktürücü etkisi bulunur, vajinal akıntıları engeller, idrar söktürücüdür. Aynı zamanda basur probleminde de olumlu etkiler gösterebilir. Kendisine has kokusuyla yemekleri de oldukça lezzetlidir. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışır.

Deniz börülcesi

deniz börülcesi

Mineral yönünden zengin olan bu ot; magnezyum, demir, sodyum, iyot ve A, B12, C vitamini ve lif bakımından son derece güçlüdür. Flavonoid içeren deniz börülcesi, kanserle mücadelede eder çünkü bu madde güçlü bir antioksidandır. Deniz börülcesi iyi bir soğuk mezedir. Haşlayıp temizlendikten sonra ya sarımsaklı zeytinyağlı sos ile ya da yoğurtla beraber tüketilebilir.

Ebegümeci

ebegümeci
Tıpta da önemli bir yeri olan ebegümeci, ciltteki çıban ve çürükleri iyi geliyor. Suyu içildiğinde ise sinirleri kuvvetlendirdiği söyleniyor. Mutfakta ise her türlü yemeğini pişirmek mümkün. Dilerseniz sarmasını yapabilir dilerseniz de kavurabilirsiniz.

Şevketi bostan

Genelde etle birlikte pişirilen şevketi bostanın turşusu da kurulur pek de lezzetli olur. Ocak ayından itibaren kendisini gösteren bu ot, kum ve böbrek taşı dökmede oldukça etkilidir.

Isırgan otu

sırgan otu

Oldukça popüler olan bir ot çeşididir. Ege'nin vazgeçilmezi olan ısırgan otu, bağırsakları güçlendirir, kanı temizler ve ülser tedavisinde fayda sağlar. Yaraları iyileştirdiği de bilinmektedir.

Arapsaçı

Yeni doğum yapanlarda süt artırıcı etkisi vardır ve aynı zamanda gaz söktürücüdür. Ancak doğum yapan anneler kullanmadan önce muhakkak doktorlarına danışmalıdırlar. Anasona çok yakın bir kokusu vardır. Salatalarınıza eklediğinizde hoş bir aroma katabilirsiniz.

Semizotu

semizıtu

Formda kalmanıza yardımcı olur, halsizliğe karşı çözümdür. Aynı zamanda kabızlık için de iyi bir doğal şifacıdır. 100 gramı sadece 32 kaloridir. Diyet yapanlar için şahane bir besindir.

Kuzukulağı

Diş eti problemlerine şifa olur. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız bu ekşi ottan faydalanabilirsiniz çünkü bağırsakları yumuşatma etkisi vardır. Etkileri sadece bunlarla sınırlı değildir, egzama ve sedef hastalığı gibi bazı cilt problemlerine olumlu etki sağlar. Çiğ bir şekilde yemek mümkündür. Tuzlayıp yerseniz lezzetini iki katına çıkarabilirsiniz.

Turp otu

turp

Çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. A ve C vitaminleri açısından güçlüdür. Kalsiyum ve demir içerir. Astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

Bambul

Halk arasında it otu olarak da bilinmektedir. Yabani ot kategorisindedir. Öksürük ve ses kısıklığına faydalıdır.


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