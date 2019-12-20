Mynet Trend

Türkiye'nin en soğuk noktası belirlendi! Bakın hangi şehirdeymiş

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığının olduğu şehir belirlendi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen sıcaklık değerleriyle Türkiye'nin en soğuk noktası Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 8, Kars'ta 6, Iğdır ile Erzincan'da 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Kars'ta 13, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ardahan'da 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da ise 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Erzurum'da 7, kayak merkezlerinden Palandöken'de 50, Kars'taki Sarıkamış'ta 25, Erzurum'daki Konaklı'da 19 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. (AA)

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
İstanbul'da yeni dönem! Resmen başladı, yüzde 10 indirim...İstanbul'da yeni dönem! Resmen başladı, yüzde 10 indirim...
AK Partili başkanın sözlerine kendi partisinden tepki!AK Partili başkanın sözlerine kendi partisinden tepki!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Tekman

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Evi laboratuvara çevirmişler! Polisler bile şaşırdı

Özel düzenek! Evi gören polisler bile şaşırdı

Kat görevlileri fark etti! Otel odasından poşet dolusu para çıktı

Otel odasından çıktı! Şanlıurfa'da sır olay

İstanbul'da yeni dönem! İstanbulkart ile ödeme başladı (İstanbulkart ile ödeme nerelerde geçerli?)

İstanbul'da yeni dönem! Resmen başladı, yüzde 10 indirim...

AK Partili başkanın İmam Hatip ve Trabzon sözlerine kendi partisinden tepki!

AK Partili başkanın sözlerine kendi partisinden tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.