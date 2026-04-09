Türkiye’nin en temiz havasına sahip şehri açıklandı! Büyükşehirleri geride bıraktı...

IQAir tarafından hazırlanan yıllık hava kalitesi raporu, dünya genelinde hava kirliliğinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye verilerinde ise Kırşehir, dikkat çeken bir başarıya imza attı.

KIRŞEHİR TEMİZ HAVANIN ŞAMPİYONU

Rapora göre Türkiye’de en temiz havaya sahip şehir Kırşehir oldu. Kent, birçok büyükşehri geride bırakarak listenin başına yerleşti. Uzmanlar, Kırşehir’in temiz havasının şehirdeki yaşam kalitesini artırdığını ve doğal çevresinin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.