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Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Ordu Gölköy'de yaşıyor! Sırları ise...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’nda, uzun ömürlü ve sağlıklı insanlar arasında ilk 10’uncu sırada gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde insanlar, uzun yaşam sırrını üretip tükettikleri yiyeceklere borçlu olduğunu belirtiyor. Uzun yaşam sırlarını paylaşan vatandaşlar, ilk kuralın beslenme olduğunu açıkladı. İşte uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarını taşıyan besinler.

Akdeniz Üniversitesi tarafından çıkarılan Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’nda, Gölköy ilçesi, Türkiye genelinde sağlıklı ve uzun süreli insanların yaşadığı 10 yer içerisinde gösterildi. Ortalama yaş süresinin 82 olarak belirlendiği ilçede insanlar günlerinin büyük kısmını tarım ve hayvancılık için harcarken, boş zamanlarında da yaylalara çıkarak stres atıyor.

Mısır, fasulye, karalahana, bal, sür, yoğurt ve fındık başta olmak üzere neredeyse bütün besin gıdalarını kendileri üreten Gölköy halkı, ilçenin bol oksijenli ve temiz havası ile birlikte temiz su kaynaklarının insan ömrünü adeta artırdığını belirtiyor. İnsanların çetin geçen kış aylarında dahi hasta olmadığı ve bazı insanların hiç doktora gitmediği Gölköy’de, bazı insanların yaşı ilerledikçe sadece bacak ağrısı çektiği belirtiliyor.

DOĞAL VE SAĞLIKLI BESLENİYORLAR
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Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gölköy ’ün 1936 yılında kurulan eski bir ilçe olduğunu hatırlattı. İlçedeki insanların uzun ömürlü olmasının doğa ile iç içe yaşamalarından kaynaklandığını ifade eden Başkan Uludağ, "Genellikle bizim insanımız hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Hepsi de doğal ve organik ürünlerle besleniyor. İlçemizin tarihi çok eski, insanlarımızın ortalama yaşam standardı 80-85. Aslında bizim ortalamamız daha da yüksek olabilirdi ancak Gölköy ilçemizde gurbetçi ve enerji sektörünce çok çalışan çok olduğundan iş kazaları çok veriyoruz ve yaş ortalamasını aşağıya çekiyor” dedi.

Yaylalara çıkan insanların, ürünlerini organik olarak kendilerinin hazırladıklarını ifade eden Başkan Uludağ, "Yumurta, su, tereyağının yanında her türlü bitkiyi de kullanıyorlar ve biz de yiyoruz. Her imkan var. Kış da olsa, yaz da olsa yaylada temin edilen merkezde tüketiliyor. Havasıyla, suyuyla ve doğadan çıkan ürünleri ile Gölköy ilçemiz gerçekten en uzun ömürlü yaşayan ilçelerden birisi” diyerek, ilçedeki yaş ortalamasının iş kazalarının olmadığı sürece daha da yüksek olabileceğini anlattı.

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Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, organik ve sağlıklı yaşandığı için insanların hastalıkla uğraşmadığını, vadesini tamamlayanların da acı çekmeden hayata veda ettiklerini belirtti.

Mehmet Özmen, aslen 102 yaşında olduğunu ancak kimlik yaşının 97 olduğunu ifade etti. Gölköy ilçesinin havasının temiz olduğunu ve insanların burada organik beslendiğini ifade eden Özmen, “Allah bize ömür verdiği sürece biz yaşıyoruz. Türkiye genelinde de Gölköy’deki insanların uzun yaşadığını biliyorlar” dedi.

HAYVANSAL ÜRÜNLERİ ÇOK TÜKETİRİM

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Doğal yollarla beslendiğini, bol bol su içerek meyve tükettiğini ifade eden Mehmet Özmen, "Hayvansal ürünleri çok yerim. Tatlıyı da aşırı yerim. Ben kendime bunlarla baktım. Doğal bal, yağ bunlar hep dolapta durur ve hepsi doğaldır. Ben bu yaşta kilo vermem gerekirken, günden güne kilo alıyorum. Ben hayatımı köyde geçirdim. Şehirde yaşamak köy hayatını tutmaz” şeklinde konuştu.

UZUN YAŞAMIN SIRRI DOĞAL BESLENMEK

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İlçede kadınlarla birlikte doğal makarna yaptıklarını ifade eden Birgül Çayır, “Hep doğal bir şekilde kendi ellerimizle yapıyoruz. Genellikle insanlar doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Bize kalırsa uzun yaşamın sırrı bu doğal beslenemeden geliyor. Yoğurt ve sür ürünleri burada çok tüketilir. İnsanlar o yüzden uzun ömürlü olabilir" açıklamasında bulundu.

İlçede yaşayan 64 yaşındaki Fatma Çelik, insanların çoğunda hastalık olmadığını ancak sadece diz ağrısı çektiklerini ifade etti. Uzun yaşam sırrının doğal beslenme ve stresten uzak bir yaşam olduğuna değinen Çelik, şehir hayatında yaşamanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

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