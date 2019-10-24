Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Ordu Gölköy'de yaşıyor! Sırları ise...

Akdeniz Üniversitesi tarafından çıkarılan Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’nda, Gölköy ilçesi, Türkiye genelinde sağlıklı ve uzun süreli insanların yaşadığı 10 yer içerisinde gösterildi. Ortalama yaş süresinin 82 olarak belirlendiği ilçede insanlar günlerinin büyük kısmını tarım ve hayvancılık için harcarken, boş zamanlarında da yaylalara çıkarak stres atıyor.

Mısır, fasulye, karalahana, bal, sür, yoğurt ve fındık başta olmak üzere neredeyse bütün besin gıdalarını kendileri üreten Gölköy halkı, ilçenin bol oksijenli ve temiz havası ile birlikte temiz su kaynaklarının insan ömrünü adeta artırdığını belirtiyor. İnsanların çetin geçen kış aylarında dahi hasta olmadığı ve bazı insanların hiç doktora gitmediği Gölköy’de, bazı insanların yaşı ilerledikçe sadece bacak ağrısı çektiği belirtiliyor.

DOĞAL VE SAĞLIKLI BESLENİYORLAR



Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gölköy ’ün 1936 yılında kurulan eski bir ilçe olduğunu hatırlattı. İlçedeki insanların uzun ömürlü olmasının doğa ile iç içe yaşamalarından kaynaklandığını ifade eden Başkan Uludağ, "Genellikle bizim insanımız hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Hepsi de doğal ve organik ürünlerle besleniyor. İlçemizin tarihi çok eski, insanlarımızın ortalama yaşam standardı 80-85. Aslında bizim ortalamamız daha da yüksek olabilirdi ancak Gölköy ilçemizde gurbetçi ve enerji sektörünce çok çalışan çok olduğundan iş kazaları çok veriyoruz ve yaş ortalamasını aşağıya çekiyor” dedi.