Türkiye'nin EURO 2020'ye gitme ihtimali devam ediyor

Grubundaki son maçını İsveç ile oynayacak Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 karşılaşmada bir galibiyet, 2 yenilgi yaşayarak 3 puan alabildi. UEFA Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D liglerindeki 4'er takım, play-off'lara kalacak. Her ligin play-off'larında oynanacak yarı final ve final maçları sonucunda EURO 2020'ye katılacak 4 takım belirlenecek. Avrupa Şampiyonası elemelerinden turnuvaya katılma hakkı elde eden takımlar, Uluslar Ligi'nde play-off'ların dışında tutulacak. Bu nedenle eleme maçlarının tamamlanmasının ardından Uluslar Ligi'nde play-off için genel sıralamanın önemi artacak. Bu sayede Türkiye'nin de aralarında bulunduğu grup birincisi olamayan takımlara Uluslar Ligi'nin play-off'ları vasıtasıyla EURO 2020'ye gitme şansı doğacak. Her şey Avrupa Şampiyonası elemeleriyle netleşecek 24 ülkenin katılacağı EURO 2020'de elemeler, 55 takımın yer alacağı 10 grupta oynanacak. Bu gruplarda ilk iki sırayı alan 20 takım, doğrudan EURO 2020 vizesi alacak. Kalan 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off'lar vasıtasıyla EURO 2020'ye katılacak.

EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya gidecek takımlar hariç tutularak UEFA Uluslar Ligi'nin genel sıralaması da hesaba katılıp play-off oynayacak ekipler belirlenecek. Türkiye'nin şansı A ve B ligi takımlarının EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılımlarının artması halinde Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, İzlanda, Portekiz, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Hırvatistan ile B ligi grup birincilerinin EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılması, Türkiye'nin de aralarında bulunacağı B ligi grup ikinci ve üçüncülerinin play-off umutlarının sürmesini sağlayacak. A liginin play-off mücadelesine B liginden takımlar da dahil edilebilecek. Aynı durum, EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılma hakkı kazanabilecek B ligi takımları için de geçerli olacak. B liginde grup lideri olsa da EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya katılma hakkı kazanan takımların play-off kotaları da B ligindeki diğer ülkeler tarafından doldurulacak.