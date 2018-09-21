Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı

UEFA Yönetim Kurulu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyeceği 27 Eylül Perşembe günkü toplantısı öncesi, seçim süreci kapsamında adaylık dosyaları kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin EURO 2024'ü düzenlemek için hazırlayıp 26 Nisan 2018'de UEFA'ya sunduğu dosyada organizasyon ile ilgili statlar, ulaşım, hukuki-mali konular ve teknik altyapı gibi 12 başlıkta tüm detaylar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasında global bir adaylık vizyonu ortaya koyduğunu belirterek, "Yeni futbolseverlere ulaşmak, ticari gelirleri artırmak ve Avrupa futbolunun sınırlarını genişletmek temel hedeflerimiz. Devletimizin son yıllarda futbol altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye şimdiden hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, 27 Eylül Perşembe günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.

