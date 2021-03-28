SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

28.03.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE İKİNCİ MAÇINDAN DA GALİBİYETLE AYRILDI

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.

Aftenposten gazetesi, "Türkiye karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken'in, "Gerçek bir ders aldık. Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik. Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız" sözlerine yer verildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrikCumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Norveç Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik

Stale Solbakken: Türkiye'den büyük ders aldık

Türkiye'den büyük ders aldık

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Çağlar Söyüncü: Biz kimseden korkmuyoruz, sahada cevabını verdik

Korkuyorlar dediler, sahada gördük

Çağlar Söyüncü, Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.