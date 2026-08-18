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Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını! Gölün rengi bir anda değişiyor

Sivas'ta her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü, eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor. Kentin saklı cennetleri olarak anılan, yıl içerisindeki yoğun yağışlarla su seviyesi artan karstik göller, bu sezon önceki yıllara göre daha fazla ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını! Gölün rengi bir anda değişiyor
Nilgün Arabacı

Sivas'ta her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü, eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor. Sivas-Erzincan kara yolu yakınlarında, Canova köyü sınırlarında yer alan yan yana sıralı üç göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Araştırmalar; bölgedeki tektonik bir hat boyunca yan yana dizilen göllerin yüzyıllar boyunca yer altı sularının yüzeyin altındaki kolay eriyebilen jips (alçı taşı) tabakalarını eritmesiyle ve üstteki toprak tabakasının da ağırlığı taşıyamayarak çökmesiyle obruk şeklinde derin çukurlara dönüştüğünü, zamanla taban suyu ve yağışlarla dolması sonucu bugünkü görüntüsüne büründüğünü gösteriyor.

Türkiye nin her yerinden ziyaretçi akını! Gölün rengi bir anda değişiyor 1

YEŞİLDEN TURKUAZ RENGE DÖNÜYOR

Bölgedeki göller serisinin en derin olan Karagöl'ün yaklaşık 70 metre, dik yamaçlarıyla tam bir çökme obruğu görüntüsü veren ve Kızılçan olarak da isimlendirilen Canova Gölü'nün ise yaklaşık 50 metre derinliğe sahip olduğu biliniyor. Göller, içerdikleri zengin mineraller ve derinlik yapıları sayesinde mevsimsel olarak yeşilden turkuaza dönme özelliği ile de dikkat çekiyor.

Türkiye nin her yerinden ziyaretçi akını! Gölün rengi bir anda değişiyor 2

Kentin saklı cennetleri olarak anılan, yıl içerisindeki yoğun yağışlarla su seviyesi artan karstik göller, bu yılki görünümleriyle göz kamaştırdı. Bölgeye akın eden ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekti. Kimi ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkarırken, kimileri de sessizliği dinledi.

'BURAYI ÇOK MERAK EDİYORDUK'

Bölgeyi ailesiyle birlikte ziyaret eden Kadir Aluç, "Burayı çok merak ediyorduk. Gelip gördük ve gerçekten çok memnun kaldık. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehir dışından gelen misafirlerimizi de mutlaka buralara getirip gezdiriyoruz. İç Anadolu gerçekten apayrı bir dünya" dedi.

Türkiye nin her yerinden ziyaretçi akını! Gölün rengi bir anda değişiyor 3

'ÇOK GÜZEL BİR DOĞASI VAR'

Bursa'dan ziyarete gelen Hüseyin Aluç ise "Buraya daha önce gelmemiştim. Ailecek gölleri ziyarete geldik. Çok güzel bir doğası var. Ayrıca da göller çok güzel. Sivas'ın güzellikleri bir başka" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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