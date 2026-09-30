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Bu saatlere dikkat! Sel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacak

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece 16'dan fazla ili kapsayan çok ciddi bir sağanak yağış, sel ve fırtına uyarısı yaptı. Paylaşılan resmi açıklamaya göre, özellikle Marmara'da (İstanbul dahil) bu geceden itibaren şiddetli hava muhalefeti bekleniyor.

Bu saatlere dikkat! Sel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacak

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 30 Eylül 2026 Çarşamba günü; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bu saatlere dikkat! Sel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacak 1

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon (başlıca doğu ve batı ilçeleri) ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Bu saatlere dikkat! Sel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacak 2

'UYARILARI DİKKATE ALIN'

Yarın ise Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, "Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu saatlere dikkat! Sel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacak 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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