Türkiye'nin konuştuğu dava bugün görüldü... Seçil Erzan duruşmada İnci Taneleri repliğiyle savunma yaptı! O detay dikkat çekti

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutuklu olduğu 7 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Ana duruşma salonunun yetersiz olmasından dolayı duruşma, daha büyük olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuklu bulundukları cezaevlerinden jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu birçok futbolcuyla beraber 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün hakim karşısına çıktı.

21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan savunmasında inci Taneleri dizisindeki "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" repliğini kendisine uyarlayarak savunma yaptı.

'HERKES YER İÇER, HESABI SEÇİL ÖDER'

İfade veren Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" İnci Taneleri repliğiyle savunma yaptı.







