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Türkiye'nin konuştuğu davada deste deste paralarla fotoğrafı ortaya çıktı! Hepsini Seçil Erzan'a göndermiş

27.11.2023 23:10 | Son Güncelleme:
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Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü futbolcuların mağdur olarak yer aldığı davada, Seçil Erzan'ın milyon dolarları A4 kağıtlarına elle yazılmış notlar aldığının ortaya çıkmasının ardından şimdi de fotoğraf kareleri gündeme oturdu. Seçil Erzan'ın para almaya gönderdiği Nazlı Can'ın deste deste dolarla çekilen fotoğraflarının da dava dosyasında yer aldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu davada deste deste paralarla fotoğrafı ortaya çıktı! Hepsini Seçil Erzan'a göndermiş

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların yanı sıra iş insanlarının da yer aldığı 29 kişiyi 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan davasında yeni belgeler ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Denizbank'ta şube müdürlüğü görevini sürdürürken yüksek getirili özel fon vaadiyle vurgun yaptığı belirlenen Seçil Erzan'ın para almaya gönderdiği Nazlı Can'ın çekilen dolarlarla çekilen fotoğraflarının dava dosyasında yer aldığı ortaya çıktı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın sözde özel fona yatırılacak parayı almaya gönderdiği Nazlı Can’ı paralarla birlikte fotoğrafını çektiği öğrenildi. Dosyada bu olayla ilgili olarak Seçil Erzan ve Nazlı Can’ın ifadelerine de yer verildi.

"FONA HER İSTEYENİN GİREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İfadesinde Çorlu’da kuyumcu dükkanı olduğunu anlatan Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın kendisini kandırdığını iddia ederek kendisini yaklaşık 25 yıldır tanıdığını belirtti. Kahraman ifadesinde şunları söyledi:

“Seçil Erzan’ı en son 20 yıl önce görmüşlüğüm var desem yeridir; fakat 2023 yılında yıl başından hemen sonra Seçil Erzan hem beni telefonla arayıp hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30 - 35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi; hatta Fatih Terim’in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi. Bu hususu sürekli telefonla bana dile getirdi, ben de yatırım yapacağımı düşünerek fona girmeye karar verdim. İlk olarak 300 bin doları bizzat Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesindeki odasında ben teslim ettim. Şubat ayında ise iki kere Nazlı can isimli şahıs Çorlu'daki işletmeme geldi. 400 bin ve 300 bin Dolar olmak üzere iki kere elden teslim ettim. Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90 bin Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım....

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O FOTOĞRAFLAR DOSYAYA GİRDİ

İş insanı Ömer Kahraman’ın çektiği o iki kare cumhuriyet savcılığına sunuldu. Çekilen iki fotoğraf karesinden birinde Seçil Erzan’ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.

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SEÇİL ERZAN: PARANIN YARISINI ÖDEDİM

Bu iddia üzerine sürdürülen soruşturma kapsamında sözkonusu olaya ilişkin ayrıntılar Seçil Erzan ve Nazlı Can’a soru olarak soruldu. Erzan ifadesinde “Çorlu'da pırlantacıdır. Ömer de fon vaad ettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer Kahraman bana teslim edeceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750 bin Dolar tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim" diye konuştu.

NAZLI CAN: SADECE BİR KEZ ALDIM

İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can verdiği ifadesinde ise "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu’da Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım." dedi.

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