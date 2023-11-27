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  4. Arda Turan'ın Seçil Erzan'a kaptırdığı para 12 metrekareye sığdı! Yapay zeka devreye girdi, ortaya ilginç bir tablo çıktı

Arda Turan'ın Seçil Erzan'a kaptırdığı para 12 metrekareye sığdı! Yapay zeka devreye girdi, ortaya ilginç bir tablo çıktı

27.11.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Futbol camiasında gerçekleşen vurgundaki paraların miktarı dudak uçuklatıyor. Öyle ki söz konusu astronomik rakamlar akla hayale sığmıyor. Yapay zeka tam bu noktada devreye girdi. Vurgunda Arda Turan'ın banka müdürü Seçil Erzan'a elden teslim ettiği para yapay zekanın elinden geçince ortaya ilginç bir manzara çıktı.

Arda Turan'ın Seçil Erzan'a kaptırdığı para 12 metrekareye sığdı! Yapay zeka devreye girdi, ortaya ilginç bir tablo çıktı

Artık yaşamın birçok noktasında etkili olan yapay zeka teknolojisi Türkiye'nin konuştuğu vurgunu görsel bir tabloyla ortaya koydu. Futbolcular Seçil Erzan'a yalnızca imzalı ve kaşeli bir not kağıdı karşılığında milyon dolarlar vermişti. Arda Turan da 13 milyon dolarını kaptırdı. Turan'ın verdiği parayı yapay zeka resmetti.

12 METREKAREDE 13 MİLYON DOLAR

Son günlerde gelişmelerin peş peşe yaşandığı, akılalmaz detayların ortaya çıktığı vurgunun baş rollerinden biri eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan. Turan'ın Seçil Erzan ile yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Turan'ın kaptırdığı 13 milyon dolar, yapay zeka aracılığıya 12 metrekareye sığdı.

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Turan'ın Erzan'a teslim ettiği 13 milyon dolarlık para küçük bir odaya sığdırılmış hali yapay zekayla resme döküldü. Ortaya çıkan tablo sosyal medyada da ilgi çekti.

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler! Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan yapay zeka
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