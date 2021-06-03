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Türkiye'nin müzik antropologu Hasan Saltık’ın son röportajı

03.06.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Hasan Saltık, 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imzasını atmış bir isimdi. Hasan Saltık’ın ölümünden kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği söyleşi yeniden gündem oldu.

30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle birlikte birçok ünlü ismi yasa boğan Hasan Saltık, Türkiye’deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan isimlerin başında geliyor.

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın cenaze töreni, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yarın saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde yapılacak.

Hasan Saltık, vefatından kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.

HASAN SALTIK: PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK

Hasan Saltık, Anadolu Ajansı’na verdiği son röportajında, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.

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"BİZ YAPMAZSAK, YAPACAK KİMSE YOK"

Hasan Saltık, "Biz Yezidiler ve Süryanilerle ilgili çalışma yaptık. Beşer yılımızı aldı, Yezidilerden ve Süryanilerden o kayıtları toplamak. Çünkü göç etmişler. İsveç'ten, Belçika'dan o kayıtların toparlanması yani ticari olarak baktığımda onu karşılayabilmek mümkün değil. Yirmide biri bile bize geri dönmemiştir. Bunlar Anadolu'nun arşivi, yapmak zorundayız. Yani biz yapmazsak, bunu yapacak kimse yok." dedi.

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR...

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

HASAN SALTIK’IN VEFATI SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Hasan Saltık'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sevenleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Sabahat Akkiraz, "Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık Hakk'a yürüdü. Kalan yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.

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Sanatçı Onur Akın, "Hasan Saltık'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyim. 30 yıllık acı tatlı anılarımız oldu. Çok erken bir gidiş bu. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Devri daim olsun." ifadelerini paylaştı.

Haluk Levent, "Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi." yazarken, Şevval Sam "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum." paylaşımını yaptı.

Ekran Alıntısı

Behzat Uygur, "Çok kıymetli bir insandı. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.", tambur sanatçısı Sedat Anar "Çok çok üzgünüm. Hasan Saltık abi vefat etmiş. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.", Hazal Kaya "Hasan abim gitmiş. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Nazan Öncel, "Hasan Saltık’ı kaybetmişiz. Türkülerimizin üzerinde büyük emeği vardır. Üzgünüm. Devri daim olsun." paylaşımını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Saltık
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