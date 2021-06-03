Türkiye'nin müzik antropologu Hasan Saltık’ın son röportajı

30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle birlikte birçok ünlü ismi yasa boğan Hasan Saltık, Türkiye’deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan isimlerin başında geliyor.

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın cenaze töreni, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yarın saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde yapılacak.

Hasan Saltık, vefatından kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.

HASAN SALTIK: PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK

Hasan Saltık, Anadolu Ajansı’na verdiği son röportajında, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ YAPMAZSAK, YAPACAK KİMSE YOK"

Hasan Saltık, "Biz Yezidiler ve Süryanilerle ilgili çalışma yaptık. Beşer yılımızı aldı, Yezidilerden ve Süryanilerden o kayıtları toplamak. Çünkü göç etmişler. İsveç'ten, Belçika'dan o kayıtların toparlanması yani ticari olarak baktığımda onu karşılayabilmek mümkün değil. Yirmide biri bile bize geri dönmemiştir. Bunlar Anadolu'nun arşivi, yapmak zorundayız. Yani biz yapmazsak, bunu yapacak kimse yok." dedi.