Türkiye’nin Oscar aday adayı belli oldu! ‘Bağlılık Hasan’ filmi Oscar yolunda

Bağlılık Hasan, Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi. Yönetmen, üçüncü film için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı üzerinden ilerleyen bir senaryo yazdığını açıkladı.

BAĞLILIK HASAN FİLMİ HAKKINDA

“Bağlılık Hasan”, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Hac için Mekke'ye yaklaşan yolculuğu, ruhunun geçmişini aramasına yol açıyor ve doğayla olan ilişkisi bu yolculuğuna eşlik ediyor. Kaplanoğlu, filmin aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldı.

Bağlılık Hasan'ın kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci yer alıyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022 Oscar'larının kısa listesini 21 Aralık'ta açıklayacak. Adaylıklar 8 Şubat'ta açıklanırken, 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.



