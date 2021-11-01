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  4. Türkiye’nin Oscar aday adayı belli oldu! ‘Bağlılık Hasan’ filmi Oscar yolunda

Türkiye’nin Oscar aday adayı belli oldu! ‘Bağlılık Hasan’ filmi Oscar yolunda

01.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Kaplanoğlu bir kez daha Oscar yolculuğunda. Türkiye'nin, 94. Akademi Ödülleri için aday adayı filmi, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan oldu. Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış Bölümü'nde dünya prömiyeri yapılan film, Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi ve yarışmadan en iyi sinematografi ödülüyle ayrılmıştı.

Bağlılık Hasan, Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi. Yönetmen, üçüncü film için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı üzerinden ilerleyen bir senaryo yazdığını açıkladı.

BAĞLILIK HASAN FİLMİ HAKKINDA

“Bağlılık Hasan”, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Hac için Mekke'ye yaklaşan yolculuğu, ruhunun geçmişini aramasına yol açıyor ve doğayla olan ilişkisi bu yolculuğuna eşlik ediyor. Kaplanoğlu, filmin aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldı.

Bağlılık Hasan'ın kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci yer alıyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022 Oscar'larının kısa listesini 21 Aralık'ta açıklayacak. Adaylıklar 8 Şubat'ta açıklanırken, 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

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