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  4. İtalya’nın Oscar adayı belli oldu! ‘The Hand Of God’ filmi seçildi

İtalya’nın Oscar adayı belli oldu! ‘The Hand Of God’ filmi seçildi

27.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022’de verilecek 94. Oscar Ödülleri'nde Uluslararası En İyi Film adayları için İtalya, The Hand of God filmini seçti.

İtalya’nın Oscar adayı belli oldu! ‘The Hand Of God’ filmi seçildi

İtalya, 2022 Oscar Ödülleri'nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde ülkeyi temsil etmesi için The Hand of God'ı seçti. The Hand of God, 24 Kasım'da İtalya'da vizyona girecek. 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

ÖDÜL ALMIŞTI

Filmin kadrosunda Toni Servillo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri gibi isimler yer alıyor. Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılmış ve burada jüri ödülünü kazanmıştı. Filminde başrolü Filippo Scotti ise en iyi genç erkek oyuncu dalında ödül almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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