Türkiye’nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında karşılaştığı Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te İspanya’yı Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ağırlayacak.

Bu önemli mücadeleler öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milliler için paylaşılan sosyal medya tasarımlarında da UNESCO Tarih Mirası Listesi’ne giren önemli turistik merkezlere yer veriliyor. Gürcistan maçı öncesinde Efes Antik Kenti paylaşılırken, İspanya müsabakası için ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanılacak.