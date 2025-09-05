SPOR

Türkiye’nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarında

A Milli Futbol Takımı için 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne yönelik paylaşılan sosyal medya tasarımlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi’ne giren önemli turistik merkezler kullanılıyor.

Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında karşılaştığı Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te İspanya’yı Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ağırlayacak.

Bu önemli mücadeleler öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milliler için paylaşılan sosyal medya tasarımlarında da UNESCO Tarih Mirası Listesi’ne giren önemli turistik merkezlere yer veriliyor. Gürcistan maçı öncesinde Efes Antik Kenti paylaşılırken, İspanya müsabakası için ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanılacak.

Türkiye’nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarında 1

Anahtar Kelimeler:
milli takım
