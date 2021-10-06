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Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takımımızın zirve yarışı!

06.10.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, FIFA 2022 Dünya Kupası G Grubu 7. maçında Norveç’i konuk ediyor. A Millî Futbol Takımımızın başına yeni getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz, ilk kez resmî mücadelesine Norveç karşısında çıkacak.

Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takımımızın zirve yarışı!

Haaland, Joshua King, Sörloth, Hansen, Ajer, Berge, Midtsjo, Normann, Bratveit ve Svensson gibi yıldız futbolcularının yokluğunda oynayacak olan grup ikincisi Norveç, Türkiye ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla ayrılmanın planını yapıyor. Kenan Karaman’ın yerine Halil Dervişoğlu’nu Millî Takım’a davet eden Türkiye ise zirve mücadelesini bırakmamak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Norveç arasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçı, 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

STEFAN KUNTZ İLE İLK MAÇ!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk defa resmî bir maçta takımın başında olacak. 58 yaşındaki Kuntz, yeni görevine galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor.

BİLETLER TÜKENDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği vurgulanarak, "TFF olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

KENAN KARAMAN YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU

Sol el ikinci parmağında kırık tespit edilen Beşiktaş’ın yıldızı Kenan Karaman'ın yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER!

Türkiye maçı öncesi Norveç'te birçok oyuncu sakat. Joshua King, Erling Braut Haaland, Alexander Sörloth, Andre Hansen, Kristoffer Ajer, Sander Berge, Fredrik Midtsjo, Mathias Normann, Per Kristian Bratveit ve Jonas Svensson, sakatlıkları sebebiyle millî takımımıza karşı forma şansı bulamayacak.

G GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la G Grubunda yarışan Türkiye, topladığı bugüne kadar oynadığı 6 müsabakadan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanda 3. sırada yer alıyor.

4'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 1'er mağlubiyet alan Hollanda 1'nci, Norveç ise 2'nci sırada bulunuyor. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyete sahip 4. sıradaki Karadağ'ın puanı ise 11…

Letonya, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puanda 5. sırada yer alırken, henüz galibiyetle tanışamayan Cebelitarık ise 0 puanla 6. ve grup sonuncusu.

8 Ekim 2021 Cuma günü A Millî Futbol Takımımız, Norveç'i konuk edecek. Aynı gün Hollanda, Letonya deplasmanına konuk olacakken, Cebelitarık ise Karadağ'ı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç Türkiye
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