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Türkiye Noterler Birliği'nin 51. Olağan Kongresi başladı

02.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlik Başkanı Dursun Cin: - "Noterlik işlemlerinde harçlar sadeleştirilmeli, damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilmelidir"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlik işlemlerinde harçların sadeleştirilmesi, damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilmesi önerisinde bulundu.

Türkiye Noterler Birliği Genel Merkezinde yapılan 51. Olağan Kongre'ye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve noterler ile yargı mensupları katıldı.

Kongre için yeterli çoğunluğun bulunmasının ardından Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin, dünyanın dijitalleşmeye devam ettiğini, bu durumun insanların işlerini kolaylaştırdığını ancak güven konusunda da endişeler doğurduğunu ifade etti.

Noterliklerin güven kurumları olduğunu aktaran Cin, güveni tesis etmenin ise sadece teknolojiyi iyi kullanmakla mümkün olmadığını, karşılaşılabilecek sorunlara karşı vatandaş odaklı, yenilikçi çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda teknolojiyi iyi kullanarak nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini aktaran Cin, internet üzerinden verilen hizmetlerin hızla gelişmesinin de kurumsal ve iş yapma süreçlerini etkilediğini dile getirdi. Bu kapsamda e-Devlet uygulamasıyla birçok kamu hizmetinin internet üzerinden yapılabildiğini anımsatan Cin, iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin yurttaş ile devlet arasındaki ilişkileri de dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye Noterler Birliği'nin de dönüşüm ve değişimin bilincinde olarak gelişmeleri takip ettiğini ve uygulamaya koyduğunu ifade eden Cin, "Amacımız, noterlik hizmetlerinin fiziki kapasitesi ile teknik altyapısını güçlendirerek sağlıklı bir zeminde sunulmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Geçmişte noterlik hizmetlerinde yapılan yenilikleri anımsatan Cin, bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve noterlikler konusundaki yasa değişikliği çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

- Başkanlık seçimi 5 Haziran'da

Noterlik hizmetlerine ilişkin önerilerini açıklayan Cin, bunlardan bazılarını miras ve aile hukuku konusundaki çekişmesiz işlemlerin noterlikler tarafından verilmesi, icra ödemesi emirlerinin noterlikler tarafından gönderilmesi, noterlerin yeşil pasaport hakkından faydalanması, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde uzlaştırıcı noterlik konusunda düzenlenme yapılması, şirketlerin kuruluşlarındaki anlaşmaların noterlikler huzurunda yapılması ve sonlandırılması olarak sıraladı.

Noterlik işlemlerinde harçlar konusunda da yasal düzenleme yapılması talebinde bulunan Cin, şöyle devam etti:

"Noterlik işlemlerinde harçlar sadeleştirilmeli, damga vergisi ve değerli zarf uygulamasına son verilmelidir. İşlemlerde harç miktarının azaltılması, damga vergisinin kaldırılması halinde yargı sisteminde mevcut bulunan tıkanıklık da tahmin edilenden çok daha rahat aşılacaktır. Tüm bunlar yargının iş yükünün azalması, adalete erişimin hızlanması ve adalet hizmetlerinin maliyetinin düşmesi sonucunu doğuracaktır."

Cin, işlem sayılarına bakılarak nöbetçi noterliklerin hafta sonunda sadece cumartesi günleri faaliyet göstermesinin uygun olacağını söyledi.

Bilanço ve bütçe komisyonu raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla devam edecek kongrede, 5 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak.

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