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Türkiye-Paraguay maçının muhtemel 11'leri netleşti! Montella'dan sürpriz forvet kararı

2026 FIFA Dünya Kupası macerasına şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci ve en kritik sınavına çıkıyor. Avustralya mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Ay-Yıldızlılarımız, gruptan çıkma umutlarını sürdürebilmek için cumartesi sabahı TSİ 06.00'da Paraguay ile ölüm kalım maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Paraguay maçının muhtemel 11'leri netleşti! Montella'dan sürpriz forvet kararı
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan D Grubu ikinci maçlarıyla devam ediyor. Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak taraftarını üzen A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kaderini çizecek olan kritik mücadelede Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ

Türkiye-Paraguay maçının muhtemel 11 leri netleşti! Montella dan sürpriz forvet kararı 1

Kritik viraj öncesi A Milli Takım cephesinden gelen haberler ise yüzleri güldürüyor. Ay-Yıldızlı ekibimizde bu hayati karşılaşma öncesinde herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, sahaya sürebileceği en güçlü 11 ile galibiyet arayacağı belirtiliyor.

FORVETTE KEREM AKTÜRKOĞLU

Türkiye-Paraguay maçının muhtemel 11 leri netleşti! Montella dan sürpriz forvet kararı 2

Montella'nın son yaptığı taktik antrenmanda Kerem Aktürkoğlu'nu forvette denediği ve Paraguay maçında da Kerem Aktürkoğlu'na görev vereceği iddia edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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