Türkiye-Paraguay maçının muhtemel 11'leri netleşti! Montella'dan sürpriz forvet kararı

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan D Grubu ikinci maçlarıyla devam ediyor. Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak taraftarını üzen A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kaderini çizecek olan kritik mücadelede Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ

Kritik viraj öncesi A Milli Takım cephesinden gelen haberler ise yüzleri güldürüyor. Ay-Yıldızlı ekibimizde bu hayati karşılaşma öncesinde herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, sahaya sürebileceği en güçlü 11 ile galibiyet arayacağı belirtiliyor.

FORVETTE KEREM AKTÜRKOĞLU

Montella'nın son yaptığı taktik antrenmanda Kerem Aktürkoğlu'nu forvette denediği ve Paraguay maçında da Kerem Aktürkoğlu'na görev vereceği iddia edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.