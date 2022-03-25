Türkiye Portekiz maçı sonrası Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden öpücüklü paylaşım!

Türkiye-Portekiz maçı 3-1 bir skorla sona erdi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın kazananı Portekiz oldu. Maç sonrası ile Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo bu zaferi ailesi ile kutladı.

KARDEŞİ ÖPMELERE DOYAMADI

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Türkiye-Portekiz maçı sonrası kız kardeşi ile sevincini paylaştı.

Elma Aveiro, bu paylaşımı ile kardeşinin başarısını kutladı.

CHRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985 yılında dünyaya geldi. Ronaldo, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Millî takımlar tarihinde en çok gol atan, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan, Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok gol atan ve FIFA Kulüpler Dünya Kupasında tarihinde en çok gol atan futbolcudur.

