Türkiye-Portekiz maçına Alman hakem! Felix Zwayer yönetecek

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 22 Haziran'da yapılacak Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





