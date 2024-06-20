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Türkiye-Portekiz maçına Alman hakem! Felix Zwayer yönetecek

20.06.2024 11:46
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EURO 2024'te cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye-Portekiz maçına Alman hakem! Felix Zwayer yönetecek

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 22 Haziran'da yapılacak Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Hakem Portekiz Türkiye
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