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Türkiye, Portekiz maçındaki penaltıda tek yürek oldu! Atış kaçtı, herkes yıkıldı...

25.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olurken Burak Yılmaz'ın 83. dakikada kaçırdığı penaltı gündeme oturdu. O anları adeta tek yürek olarak izleyen vatandaşlar, atış kaçtıktan sonra isyan etti. İşte detaylar...

Türkiye, Portekiz maçındaki penaltıda tek yürek oldu! Atış kaçtı, herkes yıkıldı...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile oynadığı maçta Türkiye, ekrana kilitlendi. Birçok heyecanı içinde barındıran karşılaşmayı yakınlarıyla, arkadaşlarıyla ve ailesiyle izleyen vatandaşlar, kaçan penaltı sonrasında adeta yıkıldı... İşte haberin detayları...

Türkiye, Portekiz deplasmanında 3-1'lik yenilgi aldı ve 2022 Dünya Kupası biletini kaçırdı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında skor 2-1 Portekiz lehineyken kazanılan penaltıda topun başına kaptan Burak Yılmaz geçti.

İşte tam o anlarda mücadeleyi izleyen herkes tek yürek oldu ve ekran başında büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.

Tecrübeli oyuncu, penaltıyı kaçırınca televizyonları başında maçı takip eden vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı ve Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

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Müsabakayı kaldıkları yurtlarda izleyen öğrenciler ve evlerinde takip eden vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı.

İşte o anlardan fotoğraflar...

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Türkiye Milli Futbol Takımı
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