Türkiye, Portekiz maçındaki penaltıda tek yürek oldu! Atış kaçtı, herkes yıkıldı...

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile oynadığı maçta Türkiye, ekrana kilitlendi. Birçok heyecanı içinde barındıran karşılaşmayı yakınlarıyla, arkadaşlarıyla ve ailesiyle izleyen vatandaşlar, kaçan penaltı sonrasında adeta yıkıldı... İşte haberin detayları...

Türkiye, Portekiz deplasmanında 3-1'lik yenilgi aldı ve 2022 Dünya Kupası biletini kaçırdı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında skor 2-1 Portekiz lehineyken kazanılan penaltıda topun başına kaptan Burak Yılmaz geçti.

İşte tam o anlarda mücadeleyi izleyen herkes tek yürek oldu ve ekran başında büyük bir heyecan fırtınası yaşandı.

Tecrübeli oyuncu, penaltıyı kaçırınca televizyonları başında maçı takip eden vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı ve Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Müsabakayı kaldıkları yurtlarda izleyen öğrenciler ve evlerinde takip eden vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı.

İşte o anlardan fotoğraflar...





