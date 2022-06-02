Türkiye Portekiz voleybol maçı için heyecan dorukta. Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'i 3-1 yenen Filenin Efeleri başarılarıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Peki Türkiye Portekiz voleybol maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE PORTEKİZ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Portekiz voleybol maçı 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonunda oynanacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Portekiz voleybol maçı 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da TRT SPOR Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN EFELERİ PORTEKİZ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇINDA İKİDE İKİ YAPTI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz'i 3-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yenmişti.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek. CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

