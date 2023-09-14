Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup etabında Proto Riko'nun dışında ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de kozlarını paylaşacak. Türkiye Porto Riko voleybol maçının ne zaman oynanacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı ile Türkiye Porto Riko voleybol maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...
Türkiye Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 07.00'de oynanacak.
Türkiye Porto Riko voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika