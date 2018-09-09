Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldı

TPFD'den yapılan açıklamada, başvuruyu yaparken herhangi bir kulübün ya da oyuncunun özellikle düşünülmediği vurgulanarak, "Böyle düşünmek sığ ve art niyetli olmakla beraber, amacı futbol oynamak olan ve bu hakkını kullanmak isteyen yüzlerce futbolcu için büyük haksızlıktır." denildi.

Yaptıkları başvurunun amacının dışına çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önceliğimiz ve amacımız Süper Lig'de ve alt liglerde bulunan, transferin bitmesine birkaç gün kala sözleşmesi feshedilmiş, hiç sözleşme imzalamamış ya da son anda kendisine kulüp bulması söylenmiş ve Karabükspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Körfezspor gibi kulüplerinde lisansı çıkarılamamış durumdaki yerli futbolculardır. Bizler, Türkiye'de lig ve kulüp ayırt etmeden temsil ettiğimiz 3 bin 600'ün üzerindeki lisanslı futbolcu arkadaşımızın daha iyi şartlar içerisinde mesleklerini icra etmesi için çalışıyoruz ve bütün oyuncular bizim için değerlidir. Dahası, alt liglerde bu sorunların çok daha fazla ve çeşitli olduğu aşikardır ve ihtiyaç büyüktür."