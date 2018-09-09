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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Lisansı tescil edilmeyen futbolcuların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için daha önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ek transfer başvurusunda bulunan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), bazı kesimlerce tekliflerinin amacından ve anlamından uzaklaştırılarak başka yerlere çekildiğini belirtti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldı

TPFD'den yapılan açıklamada, başvuruyu yaparken herhangi bir kulübün ya da oyuncunun özellikle düşünülmediği vurgulanarak, "Böyle düşünmek sığ ve art niyetli olmakla beraber, amacı futbol oynamak olan ve bu hakkını kullanmak isteyen yüzlerce futbolcu için büyük haksızlıktır." denildi.

Yaptıkları başvurunun amacının dışına çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önceliğimiz ve amacımız Süper Lig'de ve alt liglerde bulunan, transferin bitmesine birkaç gün kala sözleşmesi feshedilmiş, hiç sözleşme imzalamamış ya da son anda kendisine kulüp bulması söylenmiş ve Karabükspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Körfezspor gibi kulüplerinde lisansı çıkarılamamış durumdaki yerli futbolculardır. Bizler, Türkiye'de lig ve kulüp ayırt etmeden temsil ettiğimiz 3 bin 600'ün üzerindeki lisanslı futbolcu arkadaşımızın daha iyi şartlar içerisinde mesleklerini icra etmesi için çalışıyoruz ve bütün oyuncular bizim için değerlidir. Dahası, alt liglerde bu sorunların çok daha fazla ve çeşitli olduğu aşikardır ve ihtiyaç büyüktür."

Dernekten yapılan açıklamada, dünyada uygulanan tescil dönemi istisnalarına ilişkin örneklerin daha önce verildiği de hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu teklif, bugünün değil geçen yılın da var olan ve o dönemde de sıkıntıları gidermek amaçlı sunulmuş, ne hikmetse ilgi görmemişti. Şu da bilinmelidir ki, transfer izni verilen futbolcular sonuçta başka bir kulübe transfer olma şansı yakalayacak ve bir taraftan mağduriyet giderilirken diğer taraftan doğal olarak teknik adamların ve kulüplerin ihtiyaçları karşılanacaktır. Sonuçta bu işten yararlanan yine kulüpler olacaktır. Son olarak, bu işin yetkilisi olan Türkiye Futbol Federasyonu, eğer bu teklifi uygulamaya karar verirse, bunu sadece yerli oyuncu ile sınırlandırabilir, başlangıç tarihini belirleyebilir ya da kriterleri var olan mağduriyetler doğrultusunda ilan edebilir."

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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği TPFD Ek transfer süresi

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