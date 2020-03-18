Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden koronavirüs açıklaması!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği koronavirüs hakkında bir açıklama yayımladı. Resmi sitelerinden yaptıkları açıklama ile futbolcuların yanında olduğunu belirten TPFD, "devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz" ifadesini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMA
TPFD: "Futbolcu arkadaşlarımızın endişelerinin üst seviyeye çıkması ile durumu konunun tüm muhataplarına, hatta en üst düzeyde karar vericilere ilettik. Geldiğimiz noktada, bugün gerçekleşen devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz."
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