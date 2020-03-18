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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden koronavirüs açıklaması!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği yaptığı açıklamada liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden koronavirüs açıklaması!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği koronavirüs hakkında bir açıklama yayımladı. Resmi sitelerinden yaptıkları açıklama ile futbolcuların yanında olduğunu belirten TPFD, "devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TPFD: "Futbolcu arkadaşlarımızın endişelerinin üst seviyeye çıkması ile durumu konunun tüm muhataplarına, hatta en üst düzeyde karar vericilere ilettik. Geldiğimiz noktada, bugün gerçekleşen devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun sizde haklısınız. Peki fabrikalar da çalışan halk ne yapacak. Sizin gibi milyon euro da kazanmıyor. Kira da oturuyor. Zar zor geçiniyor. Peki onlar ne yapacak. İşe gitmiyorum diye artislikte yapamıyorlar. Milyon euroları da yok. Evleri de yok.
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