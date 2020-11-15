Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Rusya maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar İstanbul’da Ülker Stadı’nda oynanacak maçta lider Rusya ile karşılaşacak. 3. grupta oynanacak 5. maçların öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sırada ise 7 puanla Macaristan yer alıyor. Türkiye ise topladığı 3 puanla üçüncü sırada kendine yer buluyor. Grubun sonucusu ise 2 puanla Sırbistan oluyor. Türkiye-Rusya maçının yanında grubun diğer maçında Macaristan sahasında Sırbistan’ı misafir edecek. Milliler Rusya karşısından zaferle dönmek için ter dökecek. Peki Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda şifresi yayınlanacak? İşte Türkiye-Rusya maçına dair detaylar...

TÜRKİYE-RUSYA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ve Macaristan’la oynadığı iki maçtan 1 puan alan Türkiye, Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kalmıştı. 11 Ekim’de Moskova deplasmanına giden Türkiye, Rusya ile 1-1’lik beraberlikle 1 puan almıştı. 14 Ekim’de Sırbistan deplasmanına misafir olan ay-yıldızlılar 2-2’li skorla galibiyeti kaçırmıştı. 11 Kasım’da Hırvistan’la özel maç yapan Türkiye 3-3’lük skorla galibiyetten uzak bir tablo çizmişti. Türkiye 5. maçında Rusya’yı sahasında ağırlayacak. Türkiye-Rusya maçı 15 Kasım Pazar saat 20.00’de başlayacak. Milli takıma destak olmak isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1’de izleyebilecek. Türkiye-Rusya maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.