Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Rusya maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar İstanbul’da Ülker Stadı’nda oynanacak maçta lider Rusya ile karşılaşacak. 3. grupta oynanacak 5. maçların öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sırada ise 7 puanla Macaristan yer alıyor. Türkiye ise topladığı 3 puanla üçüncü sırada kendine yer buluyor. Grubun sonucusu ise 2 puanla Sırbistan oluyor. Türkiye-Rusya maçının yanında grubun diğer maçında Macaristan sahasında Sırbistan’ı misafir edecek. Milliler Rusya karşısından zaferle dönmek için ter dökecek. Peki Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda şifresi yayınlanacak? İşte Türkiye-Rusya maçına dair detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ve Macaristan’la oynadığı iki maçtan 1 puan alan Türkiye, Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kalmıştı. 11 Ekim’de Moskova deplasmanına giden Türkiye, Rusya ile 1-1’lik beraberlikle 1 puan almıştı. 14 Ekim’de Sırbistan deplasmanına misafir olan ay-yıldızlılar 2-2’li skorla galibiyeti kaçırmıştı. 11 Kasım’da Hırvistan’la özel maç yapan Türkiye 3-3’lük skorla galibiyetten uzak bir tablo çizmişti. Türkiye 5. maçında Rusya’yı sahasında ağırlayacak. Türkiye-Rusya maçı 15 Kasım Pazar saat 20.00’de başlayacak. Milli takıma destak olmak isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1’de izleyebilecek. Türkiye-Rusya maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye ve Rusya arasında yapılacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.
Şenol Güneş teknik direktörlüğünde yönetilen Türkiye Milli Futbol takımının muhtemel 11’i: Mert, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner, Ozan Tufan, İrfan Can, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
Stanislav Çerçesov teknik direktörlüğünde yönetilen Ruysa Milli Futbol takımının muhtemel ilk 11’i: Safonov, Karavaev, Diveev, Dzhikaya, Zhirkov, Kuzyaev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Mostovoy, Chalov
Türkiye-Rusya arasında oynanacak olan maçta ay-yıldızlı ekipten Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Ay-yıldızlılarda ayrıca Burak Yılmaz'ın da kırmızı kart cezası bulunuyor.
Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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