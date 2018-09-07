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Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Rusya maçı öncesi Medical Park Stadı'nda büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar tribünleri tamamen doldurup, millilerimize büyük destek verirken, maç öncesindeki seremoniye açılan pankartlar ve konfetiler damga vurdu.

İşte mücadele öncesinde yaşananlar...

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

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Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesine, sahaya atılan konfetiler damga vurdu.

Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesine, sahaya atılan konfetiler damga vurdu.
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Trabzon'da oynanan mücadele öncesindeki seremonide, Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için tribünlerde dev pankartlar açıldı.

Trabzon'da oynanan mücadele öncesindeki seremonide, Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için tribünlerde dev pankartlar açıldı.
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Açılan pankartların ardından sahaya binlerce konfeti atıldı.

Açılan pankartların ardından sahaya binlerce konfeti atıldı.
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Seremoni ile maçın başlama düdüğü arasında çok kısa bir süre olduğu için gerekli temizlikler yapılamazken mücadele sahadaki konfetiler eşliğinde başladı.

Seremoni ile maçın başlama düdüğü arasında çok kısa bir süre olduğu için gerekli temizlikler yapılamazken mücadele sahadaki konfetiler eşliğinde başladı.
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Hem Türk hem de Rus futbolcular, sahadaki konfetiler nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Hem Türk hem de Rus futbolcular, sahadaki konfetiler nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadılar.
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UEFA'nın atılan konfetiler nedeniyle Türkiye'ye ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

UEFA'nın atılan konfetiler nedeniyle Türkiye'ye ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.
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Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
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Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
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Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
10 / 13

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
11 / 13

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
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Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
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Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu
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Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi Milli Takım konfeti

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