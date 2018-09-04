SPOR

Türkiye - Rusya maçını Artur Dias yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek.

Türkiye - Rusya maçını Artur Dias yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile yapacağı maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Trabzon'daki Medical Park'ta oynanacak maçta Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues'in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi Artur Dias

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş ve Başakşehir'i reddettiği iddia edildi

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş ve Başakşehir'i reddettiği iddia edildi

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel için olay yaratan sözler!

Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel için olay yaratan sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kim olursa olsun milli takim artik izlenmiyor
Diğer Haberler
Abdülkadir Ömür Türkiye - Rusya maçının kadrosundan çıkarıldı!

Abdülkadir Ömür Türkiye - Rusya maçının kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye - Rusya maçını Artur Dias yönetecek

Türkiye - Rusya maçını Artur Dias yönetecek

Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Serdar Gürler: İdolüm Messi'yle ay sahaya çıkmam çok önemli

Serdar Gürler: İdolüm Messi'yle ay sahaya çıkmam çok önemli

Okay Yokuşlu: Celta Vigo'nun felsefesi hoşuma gitti'

Okay Yokuşlu: Celta Vigo'nun felsefesi hoşuma gitti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.