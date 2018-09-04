Türkiye - Rusya maçını Artur Dias yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile yapacağı maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Trabzon'daki Medical Park'ta oynanacak maçta Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues'in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.
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