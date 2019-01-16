Türkiye 'Siber Yıldız'larını arıyor! Dereceye girene Cumhuriyet altını verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019 yarışması bu yıl 1 Şubat’ta düzenlenecek. Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını verilecek.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından organize edilen Siber Yıldız 2019 için geri sayım başladı. Siber alanda potansiyeli olan gençleri ve yetenekli uzmanları keşfetmek için düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının 2.'si bu yıl 1 Şubat'ta yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019'da yarışmacı olmak isteyenler bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla dört kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışabilecekler.

​Adaylar, yarışma için açılan ‘siberyildiz.com' sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kayıt olan yarışmacılar, yarışmanın başlayacağı tarihe kadar açık olacak test sorularını çözebilecekler. Yarışmanın başladığı tarihte soruların bir kısmı tüm yarışmacılara açılacak, belirli puanlara erişen yarışmacılar için yeni sorular açılacak.